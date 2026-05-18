Động đất ở Trung Quốc, hơn 7.000 người sơ tán

Một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại Quảng Tây, Trung Quốc, vào sáng ngày 18/5 đã khiến 2 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại khu vực Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, vào sáng sớm 18/5, khiến nhiều tòa nhà bị sập.

"2 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong khi hơn 7.000 cư dân đã được sơ tán khỏi thành phố Lưu Châu", nguồn tin cho biết.

Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất ở Lưu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường ngay sau trận động đất để tiến hành các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

Cuộc tìm kiếm cư dân mất tích trong trận động đất kết thúc vào khoảng giữa trưa ngày 18/5 sau khi người cuối cùng bị mắc kẹt (một cụ ông 91 tuổi) được tìm thấy còn sống và trong tình trạng sức khỏe tốt.

Hình ảnh do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát sóng cho thấy máy xúc đang dọn dẹp đống đổ nát của những công trình bị sập sau cơn địa chấn.

"Ít nhất 13 tòa nhà đã bị sập. Các vụ sạt lở do động đất gây ra đã chặn những tuyến đường dẫn đến khu vực này", CCTV đưa tin.

Các chuyến tàu quanh khu vực Lưu Châu đã bị hủy hoặc hoãn.

Trước đó, vào năm 2008, trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã khiến hơn 87.000 người thiệt mạng hoặc mất tích.

