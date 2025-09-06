Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm soát giá vàng

Sáng 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, Thủ tướng lưu ý các cơ quan chức năng phải vào cuộc kiểm soát giá vàng, chấn chỉnh, không để tình trạng găm hàng, đội giá, tạo khan hiếm không lành mạnh, thao túng thị trường vàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng. Ảnh: VGP.

“Tại sao cứ để tình trạng thao túng? Công cụ của Ngân hàng Nhà nước như thanh tra phải vào cuộc việc này. Có mấy doanh nghiệp thao túng mà cứ để găm vàng, đội giá. Thanh tra của ngân hàng ở đâu? Nếu tê liệt rồi phải xử lý, kỷ luật Thanh tra”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết, vừa ban hành Nghị định 232 vào 26/8 xong, vàng lại tăng giá. “Tất nhiên, Nghị định ngày 10/10 mới có hiệu lực nhưng rõ ràng đây là vấn đề thao túng, găm hàng, đội giá, tạo khan hiếm không lành mạnh”, Thủ tướng nói và yêu cầu công cụ của Ngân hàng phải xử lý, các cơ cơ quan công an phải vào cuộc. Thanh tra ngân hàng không làm được, Thanh tra Chính phủ phải làm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, đại diện Ngân hàng Nhà nước lý giải giá vàng tăng cao vừa qua do vàng thế giới tăng rất cao. Cùng với đó, là kỳ vọng, tâm lý giá vàng tăng tiếp, dẫn đến chuyện là nhu cầu mua vàng của người dân cũng tăng rất cao. Trong khi đó, do đang trong quá trình triển khai quản lý vàng theo cơ chế mới, Nhà nước tạm thời dừng cung bán vàng SJC ra thị trường, dẫn đến cung vàng thị trường khan hiếm.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, có chuyện đầu cơ, găm giá hay không, theo theo dõi số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy chi phí vốn rất lớn nên dự trữ cũng không cao. Tuy vậy, thực hiện chỉ đạo Thủ tướng, tới đây Ngân hàng Nhà nước nước sẽ cùng các bộ ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, làm rõ việc này.

Thủ tướng cho rằng, cần phải có công cụ kiểm soát giá vàng; phải điều tiết liên quan đến tỷ giá, dòng tiền; kinh nghiệm là phải nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời linh hoạt hiệu quả các chính sách.

"Dòng tiền tín dụng tăng mà lại đi vào vàng và đi vào bất động sản, tức là không tạo ra hàng hóa, không tạo ra sản xuất kinh doanh. Bây giờ các công cụ của Ngân hàng phải sử dụng, kiểm tra, thanh tra việc nhập vàng nguyên liệu, cung cầu phải có biện pháp chứ không thể đổ cho tâm lý được. Tôi thấy ngân hàng chưa có động thái gì. Ngân hàng phân tích khách quan vậy thì chủ quan đâu? Ta có đủ công cụ để làm thì phải huy động hết các công cụ trong tay. Vàng có bao nhiêu thì xuất ra, rồi nhập vàng. Ngân hàng là người cấp phép nhập vàng, tại sao lại để khan hiếm?” Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, các cơ quan liên quan phải vào cuộc nắm bắt tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả về lĩnh vực quản lý, trong đó có thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.

Cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh mặt hàng này, không để thao túng thị trường, găm hàng, đội giá và phải xử lý nghiêm vi phạm.

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập giá vàng biến động cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn.

Theo số liệu mới công bố từ Cục Thống kê cho biết, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 30/8, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.418,45 USD/ounce, tăng 1,47% so với tháng trước, chủ yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu. Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị, hoạt động mua vào của các Ngân hàng Trung ương và nhu cầu vàng tăng mạnh tại các thị trường châu Á cũng đã tác động vào giá vàng thế giới.

Trong nước, Cục Thống kê cho biết chỉ số giá vàng tháng 8/2025 tăng 1,2% so với tháng trước; tăng 48,62% so với cùng kỳ năm 2024; tăng 36,51% so với tháng 12/2024. Bình quân 8 tháng năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 40,25% so với cùng kỳ năm trước.

Chốt phiên ngày hôm qua (5/9), giá vàng SJC bán ra ở mức 134,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 132,9 triệu đồng. Như vậy sau nghỉ lễ 2/9, giá vàng SJC đã tăng đến 3,8 triệu đồng ở chiều bán ra.

Ghi nhận sáng 6/9, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC), giá vàng cuối tuần niêm yết ở mức 133,9 triệu đồng/lượng mua vào và 135,40 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Với mức tăng "sốc" riêng tuần này, vàng miếng SJC đã tăng gần 61% ở chiều bán ra và tăng tới gần 63% ở chiều mua vào.

Trước đó ngày 26/8, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, chấm dứt cơ chế độc quyền của Nhà nước trong hoạt động sản xuất vàng miếng. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong điều hành thị trường vàng sau hơn một thập kỷ quản lý thị trường vàng theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP.