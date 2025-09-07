Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nguy hiểm trên tỉnh lộ ở Quảng Ngãi

Ảnh hưởng mưa lớn trong nhiều ngày qua, Tỉnh lộ 673, đoạn từ Ngã ba Đăk Tả (đường Hồ Chí Minh) đi các xã Xốp và Ngọc Linh đã xảy ra nhiều điểm sạt lở.

Mưa lớn khiến nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên đoạn đường từ ngã ba Đăk Tả (đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Đăk Plô, đi các xã Xốp và Ngọc Linh.

Đặc biệt, tại vị trí Km 2+300, phần ta luy âm tại đây đã bị khoét sâu, tạo thành hàm ếch lớn, khiến nền đường bị yếu và có nguy cơ sụt lún, đứt gãy toàn bộ mặt đường nếu mưa tiếp tục kéo dài. Khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào cao điểm mùa mưa, khiến tình trạng sạt lở có nguy cơ lan rộng.

Đơn vị quản lý tuyến này là Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý Công trình Giao thông Kon Tum đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục, cơ bản thông tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Riêng tại Km2+300, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, không cho phép các phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua khu vực này để tránh nguy cơ đứt gãy mặt đường.

Về lâu dài, cần có giải pháp khắc phục ngay điểm sạt lở tại Km 2+300, vì đây là tuyến đường huyết mạch nối xã Xốp, xã Ngọc Linh ra đường Hồ Chí Minh và kết nối với các xã khu vực trung tâm.