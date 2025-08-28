Hà Nội

Xã hội

Chính phủ tặng 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiên Tuấn

Công điện nêu: Trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân.

907271d1cd62453c1c73.jpg

Tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28/8/2025 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025.

Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29/8/2025 bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công tác thông tin truyền thông về chính sách nêu trên của Đảng và Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

6. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chính trị

Triển lãm là điểm nhấn đặc biệt, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Quan điểm trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng 28/8.

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể.

Đến dự Lễ khai mạc Triển lãm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đại diện các doanh nghiệp tham gia Triển lãm...

Xem chi tiết

Xã hội

Những cánh tay vẫy chào, nụ cười trong đêm sau sơ duyệt diễu binh

Kết thúc sơ duyệt diễu binh, diễu hành, người dân vẫn cố nán lại hai bên đường để chờ vẫy chào với các đơn vị tham gia sự kiện.

kto-tl_img-2948.jpg
22h tối 27/8, sau khi kết thúc sơ duyệt diễu binh, diễu hành, tuyến đường từ sân vận động Quần Ngựa - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh sẵn sàng mở đường để các đơn vị tham gia sự kiện trở về khu tập trung.
kto-tl_img-2874.jpg
Đông đảo người dân hai bên đường vẫn cố nán lại để dành tình cảm đặc biệt cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

"Mâm lễ yêu nước" có món gì làm khuynh đảo mạng xã hội

Trong không khí Quốc khánh 2/9 cận kề, "khối mẹ đảm” cũng không đứng ngoài cuộc với "mâm lễ yêu nước" mang sắc đỏ, vàng của quốc kỳ.

e1.jpg
Không chỉ ở đường phố, công sở hay nơi công cộng, tinh thần yêu nước dịp Quốc khánh 2/9 năm nay còn hiện diện trong chính gian bếp của nhiều gia đình. Hàng loạt mâm cỗ đón mùa Vu lan rực rỡ sắc đỏ - vàng do các mẹ đảm sáng tạo đang gây sốt cộng đồng mạng. Ảnh: Vũ Thu Hương
e2.jpg
Không chỉ là sự bày biện đẹp mắt, mỗi mâm cỗ mang biểu tượng của Tổ quốc còn gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về đất nước Việt Nam. Ảnh: Vũ Thu Hương
Xem chi tiết

