Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thông xe 1 làn Cầu Đăk Pờ Tó Gia Lai sau sự cố sập do mưa lũ

Cục đường bộ Việt Nam cho biết, sau hơn 1 ngày nỗ lực khắc phục, 12h trưa  8/11 cầu Đăk Pờ Tó km378+130 đường Trường Sơn Đông đã chính thức thông xe 1 làn.

Hà Ngọc Chính

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố sập cầu, Khu Quản lý đường bộ III đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện. Hai đầu cầu được rào chắn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Đồng thời, đơn vị đã điều động khẩn cấp vật lực để khắc phục hư hỏng, gia cố nền đường và mố cầu.

Theo kế hoạch, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, công tác khắc phục sẽ hoàn thành và dự kiến thông xe tạm trở lại vào chiều ngày 7/11. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi.

thng-cau.jpg
Thông xe 1 làn Cầu Đăk Pờ Tó (Gia Lai). Ảnh M.H.

Trước đó, rạng sáng 7/11, cầu Kliếc nằm trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn 4 (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) bất ngờ bị sập do ảnh hưởng của nước lũ đổ về. Phần đường dẫn lên cầu và một phần mố cầu đã sập và bị nước lũ cuốn trôi.

Được xây dựng từ khoảng 20 năm trước, cầu Kliếc có chiều dài khoảng 60 m là tuyến độc đạo bắc qua suối Kliếc, kết nối xã Pờ Tó và xã Chơ Long nên có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Sự cố này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của người dân tại khu vực huyện Ia Pa cũ đến huyện Kông Chro cũ qua Quốc lộ 19.

Tin sản xuất
#cầu Kliếc #đường Trường Sơn Đông #xã Pờ Tó và xã Chơ Long #cầu Đăk Pờ Tó #thông xe 1 làn #tỉnh Gia Lai

Bài liên quan

Xã hội

Hàng chục con trâu của nông dân Đắk Lắk chết do bị chìm trong nước lũ

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, nước từ thượng nguồn đổ về khiến 23 con trâu của 7 hộ dân chết do nước ngập.

Sáng 7/11, thông tin từ UBND xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmeagi, nước từ thượng nguồn đổ về khiến 23 con trâu của 7 hộ dân chết do nước ngập.

"Trước khi bão đổ bộ, người dân đều đến nơi tránh trú an toàn, riêng đàn trâu vẫn cột lại ngoài đồng, không kịp di chuyển khi nước dâng nên bị ảnh hưởng", một lãnh đạo xã Ea Súp trao đổi.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ứng cứu 7 người dân bị nước lũ cô lập ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa ứng cứu kịp thời 7 người dân bị nước lũ cô lập trên sông Hiếu.

Ngày 4/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Hiếu (xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) dâng cao, chảy xiết, 7 người dân đi bắt dế bị mắc kẹt trên luồng tre giữa sông, không thể tự vào bờ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Hiếu Giang nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường.

Xem chi tiết

Xã hội

7.000 dân xã Trà Đốc vẫn đang bị cô lập do sạt lở

Do ảnh hưởng của mưa lũ, trên tuyến đường huyết mạch ĐH8 từ trung tâm xã Trà Đốc vào xã Trà Bui cũ (xã Trà Bui được nhập vào xã Trà Đốc) bị sạt lở nghiêm trọng.

2/3 xã bị cô lập

Ông Phan Duy Hưng – Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương, trong đó đặc biệt là sạt lở trên các tuyến đường giao thông gây chia cắt, cô lập nhiều thôn trên địa bàn xã. “Toàn xã Trà Đốc hiện có 9 thôn với 2.376 hộ. Tuy nhiên hiện có 6 thôn trên địa bàn xã Trà Bui cũ với khoảng 1.500 hộ với khoảng 7.000 khẩu bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Nguyên nhân do trên tuyến đường ĐH8 – tuyến đường huyết mạch vào khu vực 6 thôn có khoảng 40 điểm sạt lở, trong đó có nhiều đoạn nước lũ cuốn trôi, đứt cả đoạn đường nên người dân không thể qua lại”- ông Hưng thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới