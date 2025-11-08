Thông xe 1 làn Cầu Đăk Pờ Tó Gia Lai sau sự cố sập do mưa lũ

Cục đường bộ Việt Nam cho biết, sau hơn 1 ngày nỗ lực khắc phục, 12h trưa 8/11 cầu Đăk Pờ Tó km378+130 đường Trường Sơn Đông đã chính thức thông xe 1 làn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố sập cầu, Khu Quản lý đường bộ III đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện. Hai đầu cầu được rào chắn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Đồng thời, đơn vị đã điều động khẩn cấp vật lực để khắc phục hư hỏng, gia cố nền đường và mố cầu.

Theo kế hoạch, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, công tác khắc phục sẽ hoàn thành và dự kiến thông xe tạm trở lại vào chiều ngày 7/11. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi.

Thông xe 1 làn Cầu Đăk Pờ Tó (Gia Lai). Ảnh M.H.

Trước đó, rạng sáng 7/11, cầu Kliếc nằm trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn 4 (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) bất ngờ bị sập do ảnh hưởng của nước lũ đổ về. Phần đường dẫn lên cầu và một phần mố cầu đã sập và bị nước lũ cuốn trôi.

Được xây dựng từ khoảng 20 năm trước, cầu Kliếc có chiều dài khoảng 60 m là tuyến độc đạo bắc qua suối Kliếc, kết nối xã Pờ Tó và xã Chơ Long nên có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Sự cố này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của người dân tại khu vực huyện Ia Pa cũ đến huyện Kông Chro cũ qua Quốc lộ 19.