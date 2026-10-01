Toàn cảnh diễn biến vụ máy bay Flydubai nghi bị không tặc

Chuyến bay của hãng hàng không Flydubai chở 174 người đã thoát khỏi thảm kịch nhờ sự dũng cảm của cơ trưởng và hành khách cùng phi hành đoàn.

Ngày 30/9, cơ phó của máy bay Flydubai đã đâm cơ trưởng và bị nghi cố tình cho phi cơ lao xuống đất khi máy bay đang trên hành trình từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đến Israel.

Trong lúc Israel điều động máy bay chiến đấu vì lo ngại khả năng phi cơ bị không tặc, một hành khách và một thành viên phi hành đoàn đã xông vào buồng lái để khống chế kẻ tấn công, giúp các thành viên phi hành đoàn khác giành quyền kiểm soát và chiếc máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út.

Giây phút sinh tử

Tín hiệu cầu cứu được phát lúc 8h44 sáng ngày 30/9, khoảng hai tiếng rưỡi sau khi chuyến bay chở khoảng 170 hành khách rời Dubai và hướng đến Tel Aviv.

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một cuộc ẩu đả đã xảy ra trong buồng lái. Một phi công đâm đồng nghiệp và cố gắng làm rơi máy bay.

Máy bay nhanh chóng giảm độ cao, từ 10.000m xuống 5.100m chỉ trong khoảng 1 phút.

"Đột nhiên máy bay bắt đầu rơi xuống, như thể gặp phải một luồng nhiễu động mạnh, kéo dài khoảng 20 đến 30 giây", hành khách Almog Italie kể lại.

"Chúng ta sắp chết rồi", hành khách Naama Bershadski từng nghĩ vào lúc chiếc máy bay giảm độ cao.

Một máy bay của hãng FlyDubai đưa hành khách từ sân bay quốc tế Prince Sultan bin Abdulaziz ở Tabuk đến sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026. Ảnh: AP/Ohad Zwigenberg.

Nha sĩ Shota Musayev, một hành khách khác trên máy bay, nói với các nhà báo rằng mọi người nhận ra chỉ còn vài giây để giành lại quyền kiểm soát máy bay, nếu không “sự kiện nguy hiểm” sẽ xảy ra.

Thủ tướng Netanyahu cho biết thêm về tình hình trong buồng lái lúc nguy cấp khi đó. Phi công bị đâm (được xác định là cơ trưởng) đã cố gắng mở cửa buồng lái, giúp một hành khách và một thành viên phi hành đoàn vào được bên trong khống chế kẻ tấn công, lấy lại quyền kiểm soát máy bay, nhờ đó ngăn chặn được thảm kịch xảy ra.

Được biết, cửa buồng lái trên tất cả máy bay đều được khóa trong suốt chuyến bay vì lý do an ninh - một biện pháp đã trở thành tiêu chuẩn ngành sau vụ tấn công khủng bố ở Mỹ ngày 11/9/2001. Khi đó, những kẻ không tặc đã đột nhập vào buồng lái của 4 chuyến bay nội địa ở Mỹ.

Khi phi hành đoàn lấy lại quyền kiểm soát máy bay, phi cơ bay vòng quanh gần biên giới Jordan và cuối cùng đáp xuống sân bay quốc tế Prince Sultan bin Abdulaziz ở Tabuk, Ả Rập Xê Út, vào khoảng 9h45 sáng 30/9.

Theo một tuyên bố từ sân bay quốc tế Prince Sultan bin Abdulaziz ở Tabuk, cả hai phi công đều bị thương và cần được điều trị tại bệnh viện. Ông Netanyahu cho biết Ả Rập Xê Út đã bắt giữ một phi công người Oman (được xác định là cơ phó).

Thủ tướng Netanyahu đã ca ngợi "lòng dũng cảm phi thường" của cơ trưởng Smit Machchhar, một công dân Ấn Độ. Đại sứ quán Ấn Độ tại Ả Rập Xê Út cho biết Machchhar được nhập viện và hiện trong tình trạng ổn định.

“Mặc dù bị đâm và bị thương nặng, anh ấy vẫn chống trả, phản kháng, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công, ngăn chặn một thảm họa trên không kinh hoàng. Anh ấy đã cứu sống 174 người”, ông Netanyahu nói về "người hùng" Smit Machchhar.

Chuyên gia hàng không lên tiếng

Theo thông báo từ sân bay quốc tế Prince Sultan bin Abdulaziz ở Tabuk, máy bay hạ cánh xuống đó lúc 9h45 sáng, một giờ sau khi phát tín hiệu cầu cứu.

Các chuyên gia hàng không cho biết họ rất ngạc nhiên khi máy bay không bị rơi sau cú giảm độ cao cực mạnh.

Hành khách đến sân bay quốc tế Ben Gurion, gần Tel Aviv, Israel, hôm 30/9/2026 sau khi trải qua những "giây phút sinh tử" trên chuyến bay trước đó. Ảnh: AP/Ariel Schalit.

Cựu phi công của United Airlines và chuyên gia an toàn hàng không Steve Arroyo cho biết ông rất kinh ngạc khi máy bay có thể hạ cánh an toàn sau khi phần lớn bánh lái ở đuôi bị hư hại nặng trong quá trình hạ độ cao đột ngột.

Một chuyên gia khác, Jeff Guzzetti cho biết, với tốc độ giảm độ cao như vậy, máy bay có thể không thể lấy lại thăng bằng nếu nó rơi xuống dưới 3.000m.

“Thật kinh ngạc là họ đã có thể thoát khỏi cú lao dốc đó. May mắn là phi hành đoàn vẫn còn đủ độ cao để phục hồi”, Guzzetti, người từng điều tra các vụ tai nạn cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Hàng không Liên bang Mỹ, bình luận.

Một chiếc phi cơ khác của Flydubai sau đó đón hành khách tại sân bay quốc tế Prince Sultan bin Abdulaziz và đưa họ tới Israel an toàn vào tối 30/9.

Cuộc cuộc điều tra vụ việc đang được tiến hành.

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