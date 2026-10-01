Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí đối với Syria

Các đề nghị mua bán vũ khí từ Syria giờ đây sẽ được (Mỹ) đánh giá và cân nhắc trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

AP đưa tin, trong thông báo được đăng tải ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này sửa đổi Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế (ITAR) để đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bị áp dụng chính sách từ chối cấp phép và các phê duyệt liên quan đến việc mua bán vũ khí và đạn dược của Mỹ.

Quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10, đồng nghĩa với việc các đề nghị mua bán vũ khí từ Syria giờ đây sẽ được (Mỹ) đánh giá và cân nhắc trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.

Theo đó, các cơ quan chức năng Mỹ có thể xem xét riêng từng hồ sơ liên quan đến việc xuất khẩu hoặc chuyển giao thiết bị quân sự và dịch vụ an ninh cho Syria, thay vì áp dụng lệnh cấm toàn diện như trước đây.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh dỡ bỏ phần lớn các lệnh trừng phạt kinh tế do Washington áp đặt với Syria trong nhiều thập kỷ.

Tháng 8/2026, Mỹ chính thức loại bỏ Syria khỏi danh sách "quốc gia tài trợ khủng bố", góp phần mở đường cho bước tiến mới nhất trong việc xích lại gần hơn với Chính phủ Syria hiện tại. Quyết định được Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ca ngợi là một "cột mốc lịch sử".

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã công bố kế hoạch mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Damascus. Đại sứ quán này đã đóng cửa trong 14 năm.

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