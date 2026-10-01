Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ xả súng tại doanh nghiệp ở Mỹ

Vụ xả súng tại một doanh nghiệp ở bang Virginia, Mỹ, đã khiến hai công nhân thiệt mạng. Nghi phạm sau đó tự sát trong cuộc đối đầu với lực lượng chức năng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, một người đàn ông đã nổ súng bắn 3 đồng nghiệp khi xảy ra xô xát tại một doanh nghiệp ở miền bắc bang Virginia hôm 30/9 (giờ địa phương). Vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng, nghi phạm sau đó tự sát trong cuộc đối đầu với cảnh sát trên một tuyến đường cao tốc liên bang.

"Marvin Grant, 37 tuổi, đến từ Charlotte, bang Bắc Carolina, đã nổ súng tại một doanh nghiệp cho thuê thiết bị ở Manassas, cách thủ đô Washington D.C. khoảng 50 km về phía Tây Nam", Cảnh sát trưởng thành phố Manassas Doug Keen cho biết tại cuộc họp báo.

apxasungomy.png
Trước đó, một vụ nổ súng xảy ra ở trung tâm thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, ngày 2/9/2026. Ảnh: AP/Ellen Schmidt.

Ông Keen xác nhận 2 nạn nhân thiệt mạng là Richard Lamont, 48 tuổi, và Christopher Serrano, 33 tuổi. Một nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện ở Fairfax và hiện trong tình trạng ổn định.

"Sau khi gây án, Grant đã bỏ trốn bằng ô tô và các điều tra viên đã lần theo tín hiệu điện thoại di động của nghi phạm đến khu vực Harrisonburg. Grant dừng xe trên đường cao tốc I-81 tại Augusta và tự sát trong lúc đối đầu với cảnh sát bang Virginia", ông Keen thông tin. Theo thông báo của cảnh sát bang, các sĩ quan không sử dụng vũ lực trong vụ việc này.

Động cơ của vụ xả súng hiện vẫn chưa được làm rõ. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc, ông Keen nói thêm.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây ở Louisiana, Mỹ

Nguồn video: VTV
#xả súng ở Mỹ #Xả súng tại doanh nghiệp ở Mỹ #bạo lực súng đạn #xả súng #Mỹ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Diễn biến hai vụ xả súng hàng loạt rúng động Nam Phi

Hai vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần hai thành phố lớn nhất ở Nam Phi đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

8 đối tượng mang theo súng trường AK-47 và súng ngắn liên tục nã đạn vào khách tại một quán bar trong vụ xả súng hàng loạt đầu tiên trong hai vụ riêng biệt xảy ra tại các thị trấn của Nam Phi chỉ trong vài giờ, AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 27/9.

Hai vụ xả súng hàng loạt cách nhau 4 tiếng

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xả súng gần trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương

Nghi phạm nổ súng gần một trường trung học ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 8 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ Văn phòng Thống đốc tỉnh Manisa cho biết, vụ xả súng xảy ra gần một trường hướng nghiệp và kỹ thuật ở Turgutlu, tỉnh Manisa, ngày 22/9.

Cảnh sát và các đội y tế đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường sau khi vụ tấn công xảy ra.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xả súng tại trường học ở Philippines, 3 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một ngôi trường ở miền Nam Philippines đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có cả nghi phạm, nhiều người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương và cảnh sát cho biết, vụ xả súng xảy ra tại Trường Trung học Quốc gia Banga ở thị trấn Banga, tỉnh Nam Cotabato, vào ngày 18/9.

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã phong tỏa khuôn viên trường, đồng thời phối hợp với nhà trường cùng lực lượng y tế.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới