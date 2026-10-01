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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói về việc Mỹ rút quân khỏi Iraq

Theo Tổng thống Trump, việc nước này rút quân khỏi Iraq là thắng lợi cho Mỹ, Iraq và là dấu hiệu chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

An An (Theo AP)

Theo AP, quân đội Mỹ ngày 30/9 tuyên bố hoàn tất việc rút toàn bộ binh sĩ nước này khỏi Iraq, kết thúc sứ mệnh kéo dài 12 năm chống lại nhóm IS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh diễn biến này, cho rằng việc Washington rút quân khỏi Iraq đánh dấu sự kết thúc của "một cuộc phiêu lưu địa ngục".

Phát biểu tại sự kiện ở Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh rằng việc lực lượng Mỹ rời khỏi Iraq là một thắng lợi cho Mỹ, Iraq và cũng là dấu hiệu chiến thắng trước nhóm IS. Ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm việc rút quân trước hạn chót ngày 30/9 đã diễn ra "có trật tự".

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Alex Brandon.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell trước đó thông báo Mỹ đã hoàn thành "cuộc rút quân có trật tự" khỏi căn cứ không quân ở Irbil, thuộc khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq.

“Cột mốc này phản ánh sự thành công của chiến dịch kéo dài 12 năm, đánh bại nhóm IS vốn là mối đe dọa có tổ chức ở Iraq và trên toàn khu vực. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp huấn luyện và hỗ trợ tình báo có mục tiêu cho các đối tác Iraq của chúng tôi”, ông Sean Parnell phát biểu.

Baghdad coi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là dấu hiệu cho thấy sức mạnh và chủ quyền ngày càng tăng của đất nước.

Trong những năm gần đây, Washington tìm cách chuyển trọng tâm từ Trung Đông sang Châu Á, nhưng sự chuyển hướng này không nhất quán, khi có thời điểm Lầu Năm Góc giảm bớt sự hiện diện ở Trung Đông nhưng có lúc lại tham gia vào các cuộc xung đột mới.

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Nguồn video: VTV
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