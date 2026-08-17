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Sống Khỏe

Bóc tách khối u quái nặng 1,3 kg cho bé gái 5 ngày tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa phẫu thuật thành công, bóc tách khối u quái vùng cùng cụt nặng 1,3 kg cho bệnh nhi mới 5 ngày tuổi.

Hạo Nhiên

Ngày 17/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật lấy trọn khối u quái vùng cùng cụt nặng 1,3 kg cho một bé gái 5 ngày tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khi thai nhi được 26 tuần tuổi, kết quả siêu âm tại Bệnh viện Từ Dũ phát hiện một khối u ở vùng cùng cụt - phần thấp nhất của cột sống, nằm ngay phía trên rãnh mông. Trong thai kỳ, người mẹ không ghi nhận bệnh lý.

Đến tuần thai thứ 38, kết quả chụp MRI xác định thai nhi mắc u quái cùng cụt type II, kích thước 126x100x106mm. Được biết, khối u lớn có thể gây loét, nhiễm trùng, xuất huyết và đe dọa tính mạng trẻ nếu nằm trong cơ thể bé kéo dài.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, xây dựng kế hoạch phẫu thuật cho trẻ ngay sau khi chào đời.

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Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 5 ngày tuổi. Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi tại khoa Sơ sinh, các bác sĩ đã hội chẩn với ê-kíp ung bướu để đánh giá tình trạng và lên kế hoạch phẫu thuật sớm.

Trước khi bước vào ca mổ, bệnh nhi được điều chỉnh các rối loạn, truyền máu và huyết tương tươi đông lạnh nhằm cải thiện tình trạng đông máu. Ca bệnh cũng được các bác sĩ ngoại ung bướu, nội ung bướu hội chẩn.

Các xét nghiệm dấu ấn ung thư được thực hiện để đánh giá nguy cơ ác tính của khối u. Ê-kíp đồng thời chuẩn bị máu, huyết tương và các phương án cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình phẫu thuật.

Khi trẻ được 5 ngày tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật, lấy trọn khối u quái nặng 1,3 kg.

Sau ba ngày hậu phẫu, bé gái đã dần hồi phục, vết khâu gọn gàng và được các y bác sĩ khoa Sơ sinh chăm sóc kỹ lưỡng, tránh nhiễm trùng.

U quái vùng cùng cụt là bệnh lý có thể điều trị với tỷ lệ thành công cao nếu được phát hiện và can thiệp sớm. Khi phẫu thuật, bác sĩ cần cắt bỏ toàn bộ khối u và xương cụt để hạn chế nguy cơ tái phát.

Ở trẻ sơ sinh, phần lớn u vùng cùng cụt là lành tính. Tuy nhiên, một số trường hợp khối u có kích thước nhỏ, nằm ở vùng gần hậu môn nên không được phát hiện trước hoặc ngay sau sinh. Khối u ban đầu có thể lành tính nhưng vẫn có nguy cơ chuyển dạng ác tính nếu điều trị muộn.

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#Bé gái #sơ sinh #khối u quái #Bệnh viện Nhi đồng 2 #phẫu thuật

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