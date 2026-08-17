Mưa lũ kỷ lục tại Mỹ, ít nhất 7 người thiệt mạng

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày tại bang Indiana, Mỹ, đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

AP đưa tin, những trận mưa lớn trút xuống Indiana trong tuần qua, khiến mực nước các sông dâng cao và lập kỷ lục, nhiều cây cầu và con đường bị hư hại nghiêm trọng hoặc cuốn trôi hoàn toàn bởi dòng nước lũ.

Trận lũ tồi tệ nhất trong 30 năm qua ở Indianapolis, thủ phủ bang Indiana

Mực nước sông White River đạt đỉnh hơn 7m tại các khu dân cư Anderson và Noblesville, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 1913.

Thị trưởng Indianapolis, Joe Hogsett cho biết, trận lũ lụt này là tồi tệ nhất mà thành phố từng chứng kiến ​​trong hơn 30 năm qua.

Văn phòng Thống đốc bang Mike Braun cho biết, hơn 350 cuộc sơ tán và hàng loạt hoạt động cứu hộ và kiểm tra phúc lợi đã diễn ra ở những nơi khác trong tiểu bang, bao gồm cả một khu nhà di động dành cho người cao tuổi ở phía bắc Indianapolis.

Một ngôi nhà bị nước lũ bao vây ở Indianapolis, bang Indiana, ngày 16/8/2026. Ảnh: AP/Obed Lamy.

Tổng thống Donald Trump hôm 15/8 đã chấp thuận yêu cầu hỗ trợ thảm họa liên bang của Thống đốc Braun để giúp ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày tại bang Indiana, Mỹ, đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Liz Woods, người phát ngôn của Cơ quan An ninh Nội địa bang cho biết, trong số những người thiệt mạng kể từ khi các cơn bão bắt đầu vào ngày 11/8 có một bé trai 4 tuổi, 3 nam giới và 3 phụ nữ.

Trong số các nạn nhân được xác nhận gần đây nhất có một người đi xe đạp 31 tuổi được tìm thấy đã tử vong trong một hố xuất hiện trên con đường bị sạt lở ở hạt Henry, phía đông Indianapolis, vào sáng sớm 16/8.

Ông Brian Clark, nhân viên điều tra tử vong của hạt Henry cho biết, người đàn ông tên James Briar dường như đã đi vòng qua rào chắn và rơi xuống đoạn đường bị sạt lở.

Các quan chức ở hạt Jennings, phía nam tiểu bang cho biết, nạn nhân nhỏ tuổi nhất được ghi nhận cho đến nay thiệt mạng hôm 11/8 khi một cây đổ sập vào phòng ngủ của bé trai trong trận gió lớn.

Các nạn nhân khác bao gồm một thanh niên 19 tuổi, thi thể được tìm thấy vào ngày 15/8.

Văn phòng của Cảnh sát trưởng hạt Delaware, Tony Skinner, cũng xác nhận Stephanie Sallee và chú chó cưng của cô được tìm thấy đã tử vong trong một cánh đồng ngô hôm 14/8, không xa chiếc xe của Sallee. Họ tin rằng người phụ nữ 58 tuổi này đang lái xe trên một con đường ngập nước thì chiếc xe bị cuốn trôi.

Thống đốc bang Indiana, ông Mike Braun. Ảnh: Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Nỗ lực phục hồi đang được tiến hành

Tại Indianapolis, lũ lụt từ sông White đạt đỉnh điểm vào sáng sớm 16/8 trước khi rút xuống, theo thông báo của Sở Công trình công cộng thành phố.

Cơ quan chức năng đã mở lại các cửa xả lũ của thành phố vào ngày 16/8, nhưng họ kêu gọi người dân thận trọng khi trở về các khu dân cư bị thiệt hại do lũ lụt. Trung tâm cứu trợ khẩn cấp vẫn mở cửa sau khi hàng trăm ngôi nhà dọc theo sông và các kênh rạch được sơ tán. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thuyền để giải cứu những người bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao nhanh chóng.

Nỗ lực khắc phục hậu quả cũng đang được tiến hành ở những nơi khác trong tiểu bang.

“Tôi phải thừa nhận đây là một buổi sáng tốt lành. Trời không mưa và nước đang rút”, Christine Altman, Chủ tịch Hội đồng ủy viên quận Hamilton, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 16/8.

Christine Altman cho biết thêm quận này, nằm ngay phía bắc Indianapolis, không có thiệt hại về người. Các quan chức đang đánh giá xem liệu một cây cầu quan trọng ở đây bị hư hại do lũ lụt có thể sửa chữa được hay cần phải thay thế hoàn toàn.

Tính đến cuối ngày 16/8, gần 130.000 khách hàng sử dụng điện trên toàn tiểu bang vẫn bị mất điện, giảm so với mức đỉnh điểm khoảng 300.000, theo trang web theo dõi tình trạng mất điện PowerOutage.us.

Trong khi các khu vực phía bắc Indiana đã khô ráo, Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cảnh báo rằng bão dự kiến ​​sẽ đi qua các khu vực trung tâm và phía nam của bang vào cuối ngày 16/8, mang theo nguy cơ mưa lớn, lũ quét và gió mạnh gây thiệt hại.

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