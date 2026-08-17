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Sống Khỏe

Đau bụng, đi ngoài ra máu, người đàn ông phát hiện đa polyp đại tràng

Nhiều polyp xuất hiện ở các đoạn đại tràng, trong bối cảnh niêm mạc viêm loét, phù nề và rất dễ chảy máu khi nội soi.

Thúy Nga

Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình vừa tiếp nhận người bệnh nam 49 tuổi, đến từ Minh Hóa, đến khám vì đau bụng và đi cầu ra máu kéo dài.

Qua nội soi đại trực tràng gây mê, ThS.BSCKII Đinh Duy Liêu phát hiện tổn thương viêm loét lan rộng ở toàn bộ đại trực tràng. Niêm mạc phù nề, xung huyết, xuất hiện nhiều điểm loét nông và rất dễ chảy máu khi tiếp xúc.

Đáng chú ý, tại nhiều đoạn của đại tràng còn xuất hiện nhiều polyp lớn, kích thước trên 2 cm.

Kết quả nội soi xác định người bệnh mắc đa polyp đại tràng kèm viêm loét đại trực tràng chảy máu. Đây là tình trạng cần được phát hiện, điều trị và theo dõi chặt chẽ do có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe người bệnh.

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Bác sĩ nội soi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BSCKII Đinh Duy Liêu, Phó Trưởng khoa Nội - Nhi, viêm loét đại trực tràng chảy máu có thể gây đau bụng, đi ngoài nhiều lần, đi ngoài ra máu, thiếu máu, sụt cân và làm suy giảm chất lượng cuộc sống.

Trong khi đó, đa polyp đại tràng là tình trạng xuất hiện nhiều polyp trong lòng đại tràng. Một số loại polyp có khả năng tiến triển thành tổn thương ác tính nếu không được phát hiện sớm và xử trí phù hợp.

Một điểm đáng lưu ý là đa polyp đại tràng có thể mang tính chất gia đình. Vì vậy, người thân trong gia đình người bệnh, đặc biệt anh chị em ruột, cần chủ động trao đổi với bác sĩ về nguy cơ và thực hiện kiểm tra, nội soi đại trực tràng khi có chỉ định.

Việc phát hiện polyp từ sớm có ý nghĩa quan trọng trong dự phòng ung thư đại trực tràng. Tùy đặc điểm, số lượng, kích thước và hình thái tổn thương, bác sĩ sẽ đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương án xử trí, đồng thời xây dựng lịch theo dõi phù hợp.

Trường hợp trên cũng cho thấy vai trò của nội soi đại trực tràng trong đánh giá những triệu chứng tiêu hóa bất thường, đặc biệt khi người bệnh có biểu hiện đi ngoài ra máu kéo dài.

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Đa polyp đại tràng - Ảnh BVCC

Khi nào cần đi khám?

Đi ngoài ra máu tái diễn hoặc kéo dài.

Đau bụng, rối loạn đại tiện kéo dài không rõ nguyên nhân.

Đi ngoài nhiều lần, thay đổi thói quen đại tiện.

Sụt cân không chủ ý, mệt mỏi hoặc có dấu hiệu thiếu máu.

Gia đình có người mắc đa polyp đại tràng hoặc ung thư đại trực tràng cần chủ động trao đổi với bác sĩ về việc tầm soát.

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