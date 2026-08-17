Người dân Indonesia chờ nhận viện trợ sau thảm họa động đất

Hàng nghìn người dân vẫn đang chờ viện trợ trên đảo Flores của Indonesia hôm 17/8, vài ngày sau trận động đất mạnh khiến ít nhất 55 người thiệt mạng.

Theo AP, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết, trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra vào sáng sớm ngày 15/8 đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hơn 130 người bị thương và khoảng 5.000 người phải sơ tán đến các nơi trú ẩn tạm thời.

Hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hại tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, trong đó riêng đảo Flores có gần 250 ngôi nhà bị phá hủy.

Thống đốc tỉnh Đông Nusa Tenggara hôm 16/8 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 14 ngày.

Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Maumere, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, ngày 15/8/2026. Ảnh: BASARNAS/AP.

Ngày 17/8, hàng nghìn người vẫn đang chờ viện trợ tới các cộng đồng vẫn bị cô lập sau động đất trên đảo Flores.

Nhiều cư dân dựng tạm lều trại để ở bên cạnh những ngôi nhà bị hư hại của mình vì lo sợ xảy ra dư chấn. Được biết, các nhà chức trách đã ghi nhận ít nhất 995 dư chấn sau trận động đất ban đầu, nhưng chỉ có 46 dư chấn được người dân cảm nhận.

Một phóng viên ảnh của hãng AP đã chứng kiến ​​sự tàn phá trên diện rộng khắp hòn đảo, với cây đổ chắn ngang đường, những tảng đá khổng lồ bị cuốn trôi xuống dốc do sạt lở đất, và nhà cửa bị hư hại nặng nề hoặc sụp đổ hoàn toàn. Ô tô đậu ven đường bị "nghiền nát" khi các tòa nhà sụp đổ trong trận động đất.

Đối với nhiều cư dân, thảm họa này đã khơi lại những ký ức đau buồn về trận động đất và sóng thần xảy ra ở Flores năm 1992, khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng.

“Nhà tôi giờ chỉ còn là đống đổ nát. Chúng tôi cần lương thực, thuốc men và nước sạch khẩn cấp", Rasyid Jafar, một thương nhân bán quần áo ở làng Reo, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở huyện Manggarai, chia sẻ.

Được biết, hơn 3.500 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai khắp vùng bị ảnh hưởng và 275 tấn hàng viện trợ đã được chuyển đến khu vực này. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển đến một số cộng đồng bị chậm trễ do gặp một số khó khăn.

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