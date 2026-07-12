Nổ súng tại lễ hội đường phố ở Canada, 6 người thương vong

Vụ nổ súng xảy ra tại một lễ hội đường phố ở Toronto, Canada, đã khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Phó cảnh sát trưởng Toronto, Frank Barredo, cho biết các nhà điều tra đã thu giữ hai khẩu súng sau vụ nổ súng được báo cáo lúc 20h12 tối 11/7 (giờ địa phương) gần giao lộ St. Clair Avenue West và Arlington Avenue, nơi đang diễn ra lễ hội đường phố Salsa on St. Clair.

Theo thông tin ban đầu, đây là một cuộc đấu súng giữa hai đối tượng và một số nạn nhân vô tội đã bị trúng đạn.

Vụ nổ súng xảy ra tại khu vực nơi diễn ra lễ hội đường phố Salsa on St. Clair ở Toronto, Canada, ngày 11/7/2026. Ảnh: Keito Newman/The Canadian Press/AP.

"Hai nạn nhân thiệt mạng đều là nam giới và 4 người khác bị thương. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ", Frank Barredo thông tin trong cuộc họp báo tối 11/7.

Valerie Rodriguez kể lại rằng cô đang ngồi bên ngoài một nhà hàng gần đó thì đột nhiên mọi người bắt đầu la hét và bỏ chạy.

“Một nhóm người bảo chúng tôi nằm xuống sàn. Chúng tôi sợ hãi vì không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra", cô kể lại.

Patsy Gutierrez, một người bán hàng tại lễ hội, nhớ lại lúc cô đang làm việc thì đột nhiên nhìn thấy dòng người ồ ạt bỏ chạy.

"Mọi người bắt đầu hoảng loạn", Patsy cho biết.

Thị trưởng Toronto, Olivia Chow, đã lên án hành động bạo lực liều lĩnh và vô trách nhiệm ngay giữa một lễ hội có nhiều gia đình tham dự.

Thủ hiến Ontario Doug Ford đăng tải trên mạng xã hội bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với các nạn nhân, gia đình của họ và những người khác bị ảnh hưởng bởi vụ nổ súng.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

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