Sinh đôi ở tuần thai 28, hành trình 80 ngày hai bé cùng vượt cửa ải sinh non

Sinh ở tuần thai 28, hai bé gái sinh đôi chỉ nặng 900g và 800g, trải qua hơn 80 ngày điều trị để cùng trở về với vòng tay gia đình.

Bệnh màng trong, suy hô hấp: Cuộc chiến bắt đầu ngay sau khi chào đời

Hai bé gái sinh đôi chào đời bằng phương pháp sinh mổ khi thai mới 28 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trong bối cảnh ối vỡ non và được theo dõi nhiễm khuẩn ối. Bé chị nặng 900g, bé em chỉ 800g.

Ngay sau sinh, cả hai đều mắc bệnh màng trong, suy hô hấp nặng, phải được hồi sức và hỗ trợ hô hấp tích cực tại Khoa Sơ sinh.

Với bé chị, những ngày đầu đặc biệt khó khăn. Sau khi được bơm surfactant điều trị bệnh màng trong, bé xuất hiện tràn khí màng phổi và phải chuyển sang thở máy tần số cao. Bé tiếp tục gặp rối loạn đông máu, cần truyền huyết tương tươi đông lạnh.

2 bé sinh non sau hành trình hơn 80 ngày nuôi dưỡng - Ảnh BVCC

Bé cũng có ống động mạch còn lớn và phải trải qua hai đợt điều trị nội khoa. Trong khi đó, dinh dưỡng và khả năng tự thở từng bước được cải thiện.

Khoảng ngày thứ 30, bé bắt đầu ăn hoàn toàn bằng sữa. Đến khoảng ngày thứ 50, bé có thể tự thở mà không cần hỗ trợ hô hấp.

Sau 74 ngày điều trị, từ 900g lúc chào đời, bé chị đạt 1.700g và đủ điều kiện xuất viện.

Khi chị gái được trở về nhà, bé em nặng 800g vẫn phải tiếp tục điều trị.

Bé cần hỗ trợ hô hấp bằng CPAP kéo dài và được điều trị bệnh phổi mạn. Phải đến ngày thứ 74, bé mới có thể tự thở hoàn toàn. Trong quá trình điều trị, bé còn phải trải qua 3 lần truyền khối hồng cầu do thiếu máu ở trẻ sinh non.

Với gia đình, niềm vui đón một con về nhà vẫn chưa thể trọn vẹn khi cô em gái còn ở lại bệnh viện. Mỗi ngày, cha mẹ tiếp tục đi lại giữa nhà và bệnh viện, dõi theo từng thay đổi của con.

Sau 81 ngày điều trị, bé đạt 1.900g và đủ điều kiện xuất viện.

Hai chị em, một bé sau 74 ngày và một bé sau 81 ngày, cuối cùng đã có thể cùng trở về nhà.

Niềm vui của gia đình khi 2 em bé được xuất viện trở về nhà - Ảnh BVCC

Hơn 80 ngày được đong đếm bằng từng gram cân nặng

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, với trẻ sinh non ở tuổi thai 28 tuần và cân nặng dưới 1.000g, mỗi ngày điều trị là một chặng đường với nhiều nguy cơ cần theo dõi.

Suy hô hấp, bệnh màng trong, còn ống động mạch, rối loạn đông máu, thiếu máu và bệnh phổi mạn là những vấn đề có thể gặp ở nhóm trẻ này.

Trong trường hợp hai bé gái, quá trình chăm sóc kéo dài từ hồi sức sau sinh, hỗ trợ hô hấp, điều trị các biến chứng đến bảo đảm dinh dưỡng, tập ăn và theo dõi khả năng tự thở.

Sau khi xuất viện, trẻ sinh non cần được theo dõi định kỳ về tăng trưởng, dinh dưỡng, hô hấp, thị lực, thính lực và phát triển thần kinh theo hướng dẫn của bác sĩ.

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