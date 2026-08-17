Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Sinh đôi ở tuần thai 28, hành trình 80 ngày hai bé cùng vượt cửa ải sinh non

Sinh ở tuần thai 28, hai bé gái sinh đôi chỉ nặng 900g và 800g, trải qua hơn 80 ngày điều trị để cùng trở về với vòng tay gia đình.

Thúy Nga

Bệnh màng trong, suy hô hấp: Cuộc chiến bắt đầu ngay sau khi chào đời

Hai bé gái sinh đôi chào đời bằng phương pháp sinh mổ khi thai mới 28 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trong bối cảnh ối vỡ non và được theo dõi nhiễm khuẩn ối. Bé chị nặng 900g, bé em chỉ 800g.

Ngay sau sinh, cả hai đều mắc bệnh màng trong, suy hô hấp nặng, phải được hồi sức và hỗ trợ hô hấp tích cực tại Khoa Sơ sinh.

Với bé chị, những ngày đầu đặc biệt khó khăn. Sau khi được bơm surfactant điều trị bệnh màng trong, bé xuất hiện tràn khí màng phổi và phải chuyển sang thở máy tần số cao. Bé tiếp tục gặp rối loạn đông máu, cần truyền huyết tương tươi đông lạnh.

sinh-doi-2.jpg
2 bé sinh non sau hành trình hơn 80 ngày nuôi dưỡng - Ảnh BVCC

Bé cũng có ống động mạch còn lớn và phải trải qua hai đợt điều trị nội khoa. Trong khi đó, dinh dưỡng và khả năng tự thở từng bước được cải thiện.

Khoảng ngày thứ 30, bé bắt đầu ăn hoàn toàn bằng sữa. Đến khoảng ngày thứ 50, bé có thể tự thở mà không cần hỗ trợ hô hấp.

Sau 74 ngày điều trị, từ 900g lúc chào đời, bé chị đạt 1.700g và đủ điều kiện xuất viện.

Khi chị gái được trở về nhà, bé em nặng 800g vẫn phải tiếp tục điều trị.

Bé cần hỗ trợ hô hấp bằng CPAP kéo dài và được điều trị bệnh phổi mạn. Phải đến ngày thứ 74, bé mới có thể tự thở hoàn toàn. Trong quá trình điều trị, bé còn phải trải qua 3 lần truyền khối hồng cầu do thiếu máu ở trẻ sinh non.

Với gia đình, niềm vui đón một con về nhà vẫn chưa thể trọn vẹn khi cô em gái còn ở lại bệnh viện. Mỗi ngày, cha mẹ tiếp tục đi lại giữa nhà và bệnh viện, dõi theo từng thay đổi của con.

Sau 81 ngày điều trị, bé đạt 1.900g và đủ điều kiện xuất viện.

Hai chị em, một bé sau 74 ngày và một bé sau 81 ngày, cuối cùng đã có thể cùng trở về nhà.

sinh-doi-1.jpg
Niềm vui của gia đình khi 2 em bé được xuất viện trở về nhà - Ảnh BVCC

Hơn 80 ngày được đong đếm bằng từng gram cân nặng

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, với trẻ sinh non ở tuổi thai 28 tuần và cân nặng dưới 1.000g, mỗi ngày điều trị là một chặng đường với nhiều nguy cơ cần theo dõi.

Suy hô hấp, bệnh màng trong, còn ống động mạch, rối loạn đông máu, thiếu máu và bệnh phổi mạn là những vấn đề có thể gặp ở nhóm trẻ này.

Trong trường hợp hai bé gái, quá trình chăm sóc kéo dài từ hồi sức sau sinh, hỗ trợ hô hấp, điều trị các biến chứng đến bảo đảm dinh dưỡng, tập ăn và theo dõi khả năng tự thở.

sinh-doi-3.jpg

Sau khi xuất viện, trẻ sinh non cần được theo dõi định kỳ về tăng trưởng, dinh dưỡng, hô hấp, thị lực, thính lực và phát triển thần kinh theo hướng dẫn của bác sĩ.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Không cho lao động nữ nuôi con nhỏ nghỉ 60 phút mỗi ngày sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng

#sinh đôi #suy hô hấp #tràn khi màng phổi #sinh non

Bài liên quan

Sống Khỏe

Trẻ sơ sinh non tháng viêm ruột hoại tử do uống nhầm sữa tươi

Trẻ sinh non 31 tuần nhập viện trong tình trạng tím tái, gồng cứng tay chân, đi ngoài phân máu; các bác sĩ xác định viêm ruột hoại tử.

Viêm ruột nguy kịch vì lấy nhầm túi sữa cấp đông

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công một trẻ 2 tháng tuổi, sinh non ở tuổi thai 31 tuần, mắc viêm ruột hoại tử (NEC). Đây là bệnh lý tiêu hóa cấp tính nghiêm trọng, có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ sinh non.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hành trình kỳ diệu cứu trẻ sinh non 25 tuần, nhiều tình trạng nguy kịch

Để duy trì sự sống, các bác sĩ phải phối hợp chặt chẽ giữa phác đồ điều trị biến chứng và chế độ nuôi dưỡng đặc biệt.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thành công cứu sống trẻ sinh non ở tuần thứ 25, nặng 500g với nhiều tình trạng rất nặng, sở hữu “hồ sơ bệnh án” nặng 2kg.

"Cuộc chiến" gần 4 tháng của chiến binh tí hon 500 gram

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cuộc chiến giành sự sống cho trẻ sinh non 32 tuần tổ hợp dị tật nặng

Ca phẫu thuật thành công của Bệnh viện Sản nhi Lào Cai giúp bé sinh non nặng 1,7kg vượt qua nhiều dị tật nguy hiểm, mang lại cơ hội sống.

Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai vừa thực hiện thành công một ca bệnh phức tạp, cứu sống trẻ sinh non đa dị tật.

Theo đó, bệnh nhi sơ sinh non tháng (32 tuần, nặng 1,7kg), chuyển đến ngày thứ 2 sau sinh với đa dị tật phức tạp: Thiểu sản hoàn toàn một bên phổi; Vỡ thủng dạ dày do thiếu sản cơ; Ruột xoay bất toàn – dây chằng Ladd gây tắc tá tràng hoàn toàn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới