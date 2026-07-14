Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Xả súng tại Mỹ, 5 người trong một gia đình thiệt mạng

Cảnh sát cho biết 5 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt có chủ đích nhằm vào một gia đình ở khu vực tây nam bang Illinois, Mỹ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ xả súng hàng loạt có chủ đích nhằm vào một gia đình ở bang Illinois, Mỹ, vào ngày 12/7 (giờ địa phương), khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Hai thiếu niên, 15 và 16 tuổi, đã bị tạm giữ.

Vụ xả súng chủ yếu xảy ra tại 3 địa điểm ở thành phố East St. Louis, bao gồm một công viên. East St. Louis, với dân số khoảng 17.500 người, nằm bên kia sông Mississippi đối diện thành phố St. Louis. Theo hồ sơ, thành phố này ghi nhận 15 vụ giết người trong năm 2025, giảm so với 34 vụ vào năm 2020.

“Đây là điều kinh khủng, là tội ác. Nhưng nó sẽ không thể khiến thành phố này gục ngã”, người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Illinois Brendan Kelly phát biểu trước báo giới vào ngày 12/7, đề cập đến vụ xả súng.

xasung.png
Cảnh sát cho biết hai thiếu niên đã bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến vụ xả súng. Ảnh: Cảnh sát bang Illinois.

Các sĩ quan cảnh sát đã chặn một chiếc xe và bắt giữ hai thiếu niên bị nghi ngờ liên quan đến vụ xả súng, ông Kelly cho biết.

"Động cơ gây án vẫn đang được điều tra", ông nói thêm. Các nạn nhân thiệt mạng có độ tuổi lần lượt là 74, 49, 25, 24 và 21. Ông Kelly không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ giữa các nạn nhân, nhưng cho biết ít nhất một nghi phạm có liên quan đến gia đình này.

Ông Marcus May chia sẻ với tờ St. Louis Post-Dispatch rằng ông đã mất các con, mẹ và chị gái trong vụ xả súng. “Tôi đã mất cả gia đình chỉ trong chớp mắt”, ông Marcus buồn rầu nói.

Quyết định về việc truy tố hình sự có thể được đưa ra vào ngày 14/7, theo công tố viên James Gomric.

Thành viên hội đồng thành phố Courtney Hoffman khẳng định đây không phải là một vụ bạo lực ngẫu nhiên mà là hành động có chủ đích.

“Vụ việc tưởng chừng chỉ xảy ra trong chương trình truyền hình thực tế điều tra phá án ‘The First 48’, chứ không phải ngay trước mắt mình”, Keveon Johnson nói. Anh sống tại một khu nhà ở xã hội, nơi xảy ra một trong các vụ xả súng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng tại Louisiana, Mỹ, trước đây

Nguồn video: VTV
#Xả súng tại Mỹ #xả súng #nổ súng #Mỹ #bạo lực súng đạn ở Mỹ #thương vong trong xả súng ở Mỹ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nổ súng tại lễ hội đường phố ở Canada, 6 người thương vong

Vụ nổ súng xảy ra tại một lễ hội đường phố ở Toronto, Canada, đã khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Phó cảnh sát trưởng Toronto, Frank Barredo, cho biết các nhà điều tra đã thu giữ hai khẩu súng sau vụ nổ súng được báo cáo lúc 20h12 tối 11/7 (giờ địa phương) gần giao lộ St. Clair Avenue West và Arlington Avenue, nơi đang diễn ra lễ hội đường phố Salsa on St. Clair.

Theo thông tin ban đầu, đây là một cuộc đấu súng giữa hai đối tượng và một số nạn nhân vô tội đã bị trúng đạn.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xả súng tại bữa tiệc mừng Quốc khánh Mỹ, 8 người bị thương

Cảnh sát thành phố New York cho biết, vụ xả súng xảy ra tại buổi tiệc nướng mừng Quốc khánh Mỹ gần bãi biển Coney Island đã khiến 8 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, một vụ xả súng xảy ra tại buổi tiệc nướng mừng Quốc khánh Mỹ gần bãi biển Coney Island, New York, đã khiến 8 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em.

"Một trong các nạn nhân, cô gái 21 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi tình hình những người còn lại được mô tả là ổn định", Ủy viên cảnh sát Jessica Tisch cho biết hôm 5/7.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ nổ súng tại khách sạn ở Canada

Nghi phạm nổ súng tại một khách sạn ở Montreal, Canada, khiến một cảnh sát thiệt mạng trước khi hắn ta bị bắn hạ.

AP dẫn lời cảnh sát trưởng Fady Daghe cho biết, vào khoảng 11h35 sáng 22/6 (giờ địa phương), cảnh sát nhận được tin báo về một người đang chĩa súng ra khỏi cửa sổ khách sạn Hilton. Cảnh sát đã đến hiện trường và bị nghi phạm bắn trả, khiến một sĩ quan thiệt mạng. Nghi phạm sau đó cũng đã bị lực lượng an ninh bắn hạ.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy cuộc đấu súng giữa cảnh sát và một người mang súng trường, mặc áo khoác màu ô liu và quần kaki.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Mỹ tái phong tỏa các cảng biển Iran

Mỹ tái phong tỏa các cảng biển Iran

Mỹ tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Mỹ tái phong tỏa các cảng biển Iran

Mỹ tái phong tỏa các cảng biển Iran

Mỹ tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của nước Cộng hòa Hồi giáo này.