Nổ súng tại Lãnh sự quán Mỹ ở Canada

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, một tay súng đã nổ súng vào Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto vào sáng sớm ngày 27/7 (giờ địa phương). Đây là lần thứ hai trong năm nay xảy ra vụ nổ súng tại tòa nhà này.

"Không ai bị thương trong vụ việc", cảnh sát thông tin, nhưng cho biết thêm một vỏ đạn đã được tìm thấy và mặt tiền tòa nhà bị hư hại.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ nổ súng nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại Toronto ngày 27/7/2026. Ảnh: Sammy Kogan/The Canadian Press/AP.

Theo Phó cảnh sát trưởng Toronto, Frank Barredo, cảnh sát đã truy đuổi nghi phạm trong suốt 1 giờ nhưng chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục truy bắt nghi phạm và mở cuộc điều tra vụ việc. Chúng tôi sẽ đưa những người chịu trách nhiệm về vụ nổ súng ra trước công lý", Phó cảnh sát trưởng Barredo nói tại cuộc họp báo.

Thị trưởng Toronto, Olivia Chow, gọi vụ xả súng là một "vụ tấn công liều lĩnh".

Lãnh sự quán Mỹ từng là mục tiêu tấn công vào ngày 10/3, khi hai nghi phạm được cho là đã nổ nhiều phát súng vào tòa nhà trước khi bỏ trốn trên một chiếc xe bị đánh cắp.

Tháng trước, cảnh sát đã bắt giữ Sheldon Tracy-Stewart, 18 tuổi, và Zara Jabbi, 19 tuổi, và cáo buộc họ với nhiều tội danh liên quan đến vụ xả súng hồi tháng Ba. Tuy nhiên, những cáo buộc này vẫn chưa được đưa ra xét xử tại tòa án.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây ở Mỹ