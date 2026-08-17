[INFOGRAPHIC] LOẠT ĐIỂM MỚI VỀ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, nhiều quy định liên quan VNeID, giấy tờ điện tử, tài khoản trực tuyến và thủ tục hành chính có những thay đổi đáng chú ý.
Kia Sportage Hybrid và PHEV 2027 nâng cấp thêm hai phiên bản dẫn động cầu trước, trong khi giá bán đồng loạt tăng và trang bị được giữ nguyên so với đời 2026.
Sáng 17/8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, trong đó có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây.
Điện mặt trời mái nhà đang tạo thêm lựa chọn cho người dân và doanh nghiệp trong việc chủ động nguồn điện, tiết giảm chi phí và sử dụng năng lượng hiệu quả.
Cảnh sát bắt giữ nhiều người liên quan đến ma túy, thu giữ heroin, methamphetamine và khởi tố các vụ tổ chức, sử dụng trái phép chất cấm.
Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông tê liệt, lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra vụ việc.
Sở Y tế Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết qua nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và kiểm soát dịch hiệu quả.
Ngoài việc được đội ngũ Y, bác sĩ khám sức khoẻ, chăm lo phúc lợi, hàng trăm đoàn viên, công nhân, người lao động còn được CSGT tuyên truyền ATGT.
Lực lượng chức năng kịp thời khống chế hỏa hoạn và giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy quán bánh mì Vợ Anh trên đường Điện Biên Phủ (Hải Phòng).
Nhiều người tự mua thuốc nhỏ mắt khi mắc đau mắt đỏ, nhưng điều này có thể gây biến chứng. Cần khám bác sĩ để xác định chính xác nguyên nhân, điều trị đúng cách
Khoảng 7h25 ngày 17/8, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà liền kề tại Khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, Hà Nội.
Từ rạng sáng, nhiều cảnh sát đã có mặt tại trước trụ sở TAND TPHCM để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, tham gia kiểm tra người dự tòa.
Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Bùi Xuân Huấn, từng được cộng đồng mạng chú ý bởi hình ảnh cuộc sống sang trọng, thường xuyên xuất hiện bên những món đồ có giá trị.
Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Cây cầu này còn nằm trong tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, là trục giao thông kết nối liên tỉnh, động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.
Chiều 16/8, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp tục tìm kiếm tại Khu A Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 200m³ đất và quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập từ ngày 23/6 đến nay lên 351 bộ, trong đó 198 bộ có di vật.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/8, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông.
Tối ngày 15/8/2026, tại Quảng trường 10-3 đã rộn ràng tiếng cồng chiêng trong đêm khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
Mặc bộ y áo giống người tu hành và tiếp cận "con mồi" bằng cử chỉ thân thiện, đối tượng đã dựng lên màn kịch khá tinh vi để "làm tiền" du khách.
Từ hình ảnh “giang hồ mạng”, Huấn Hoa Hồng nhiều lần gây chú ý vì các vụ việc bị cơ quan chức năng xử lý, trước khi bị khởi tố năm 2026.
Nếu hành vi các đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn hàng không, gây thiệt hại lớn về tài sản, có thể xem xét trách nhiệm hình sự.
Bùi Xuân Huấn bị cáo buộc có hành vi sử dụng sai mục đích tiền từ thiện huy động được và cùng vợ bỏ ngoài sổ sách kế toán khi bán nước hoa...
Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) khai nhận và nói rằng: “Có những cái mình gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm và xin được khắc phục hậu quả hoàn toàn".