[INFOGRAPHIC] LOẠT ĐIỂM MỚI VỀ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

Chiều 16/8, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp tục tìm kiếm tại Khu A Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 200m³ đất và quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập từ ngày 23/6 đến nay lên 351 bộ, trong đó 198 bộ có di vật.