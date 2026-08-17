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[INFOGRAPHIC] LOẠT ĐIỂM MỚI VỀ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

Xã hội

[INFOGRAPHIC] LOẠT ĐIỂM MỚI VỀ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, nhiều quy định liên quan VNeID, giấy tờ điện tử, tài khoản trực tuyến và thủ tục hành chính có những thay đổi đáng chú ý.

Thiên Anh
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#định danh #xác thực điện tử #VNeID #giấy tờ điện tử #thủ tục hành chính

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