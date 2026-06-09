Thời tiết ngày 9/6, Hà Nội và Bắc Bộ đón mưa lớn, trời chuyển mát

Hôm nay 9/6, Hà Nội và nhiều địa phương Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 8 đến ngày 10/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, tập trung tại khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang. Từ ngày 10/6, mưa có xu hướng giảm, còn mưa rào và dông rải rác.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 8, ngày 9/6

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều có mưa rào và dông vài nơi. Gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều có mưa rào và dông vài nơi. Gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP HCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.