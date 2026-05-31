Dự báo thời tiết ngày 31/5: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón mưa dông

Dự báo hôm nay (31/5), miền Bắc ít mưa, nền nhiệt tăng nhẹ, nắng nóng 35-36 độ, chiều tối và đêm, một số khu vực tại Hà Nội có thể xuất hiện mưa dông.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nay có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo ngày mai (1/6), miền Bắc trời nắng, cục bộ có nắng nóng, ít mưa. Từ ngày 3-5/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ ngày 2/6, khu vực Thanh Hoá đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng và kéo dài.

Bình Định cũ đến Khánh Hoà ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên ngày nhiều mây, ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ.

Nam Bộ hôm nay tiếp tục nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TP HCM hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo từ 1/6, mưa lớn giảm dần ở Nam Bộ và Lâm Đồng.