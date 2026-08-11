Nuốt nghẹn 3 tháng, người đàn ông phát hiện ung thư thực quản giai đoạn III

Ung thư thực quản giai đoạn III, hóa xạ trị giúp khối u đáp ứng tốt, tạo điều kiện để người bệnh tiếp tục phẫu thuật robot cắt thực quản, nạo vét hạch.

Nuốt nghẹn không ngờ ung thư thực quản giai đoạn muộn

Người bệnh L.V.X., 53 tuổi, đến khám tại Bệnh viện K sau khoảng 3 tháng xuất hiện tình trạng nuốt nghẹn. Qua nội soi thực quản, các bác sĩ phát hiện khối u sùi ở đoạn 1/3 giữa thực quản, dễ chảy máu khi tiếp xúc.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa xâm nhập. Qua các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn cT3N1M0, tức khối u đã xâm lấn thành thực quản và có hạch vùng.

TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K cho biết, nuốt nghẹn là một trong những triệu chứng thường gặp của ung thư thực quản. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, triệu chứng có thể chỉ thoáng qua hoặc xuất hiện khi ăn thức ăn cứng, đặc. Điều này khiến người bệnh dễ chủ quan, tự điều trị hoặc chậm đi khám.

Robot phẫu thuật ung thư thực quản - Ảnh BVCC

Với ung thư thực quản giai đoạn III, việc điều trị không đơn thuần dựa vào một phương pháp mà cần phối hợp nhiều phương thức nhằm kiểm soát bệnh tại chỗ và toàn thân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phẫu thuật.

Các bác sĩ đã lựa chọn hóa xạ trị đồng thời theo phác đồ XELOX với mục tiêu thu nhỏ khối u, kiểm soát bệnh và chuẩn bị cho bước điều trị tiếp theo.

Sau quá trình điều trị, kết quả đánh giá lại cho thấy người bệnh đáp ứng tốt. Khối u thu nhỏ rõ rệt, giai đoạn bệnh được đánh giá lại ở mức ycT1N0M0.

Đáp ứng này tạo điều kiện để người bệnh tiếp tục được phẫu thuật robot cắt thực quản và tạo hình thực quản, hướng tới loại bỏ tổn thương còn lại.

Robot phẫu thuật ung thư thực quản - Ảnh BVCC

Phẫu thuật robot hỗ trợ bóc tách, nạo vét hạch

Ca phẫu thuật do TS.BS Đoàn Trọng Tú cùng ê-kíp gồm ThS.BS Nguyễn Văn Cương và ThS.BS Đặng Xuân Dũng thực hiện.

Theo TS.BS Đoàn Trọng Tú, phẫu thuật ung thư thực quản có mức độ phức tạp cao do thực quản nằm sâu trong lồng ngực, xung quanh là nhiều cơ quan và cấu trúc quan trọng như khí quản, động mạch chủ, tim và hệ thống thần kinh.

“Việc bóc tách khối u và nạo vét hạch luôn đòi hỏi độ chính xác rất cao”, TS.BS Đoàn Trọng Tú cho biết.

Trong ca phẫu thuật, hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật viên quan sát và thao tác trong không gian hẹp. Hình ảnh ba chiều được phóng đại nhiều lần giúp nhận diện rõ hơn các lớp giải phẫu; cánh tay robot có khả năng xoay linh hoạt, hỗ trợ thực hiện các thao tác bóc tách, cầm máu và khâu nối.

Đặc biệt, trong phẫu thuật ung thư thực quản, robot hỗ trợ quá trình nạo vét hạch trung thất, đồng thời giúp phẫu thuật viên kiểm soát tốt hơn các cấu trúc quan trọng như thần kinh thanh quản quặt ngược, khí quản và các mạch máu lớn.

Theo bác sĩ Tú, những ưu thế này có thể góp phần bảo đảm nguyên tắc điều trị ung thư, giảm sang chấn phẫu thuật, hạn chế mất máu và hỗ trợ người bệnh phục hồi sau mổ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Khi nào cần đi khám vì nuốt nghẹn? - Nuốt nghẹn xuất hiện kéo dài hoặc tái diễn. - Cảm giác thức ăn khó đi qua thực quản, đặc biệt khi triệu chứng tăng dần. - Nuốt nghẹn ban đầu với thức ăn cứng, đặc nhưng sau đó xuất hiện cả với thức ăn mềm. - Khi có triệu chứng bất thường kéo dài, không nên tự điều trị mà cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

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