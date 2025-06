Thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội, điều cần nhớ trước "giờ G"

Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương có kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hải Dương diễn ra từ ngày 3/6 đến ngày 5/6. Từ ngày 26/6 đến 27/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cũng sẽ diễn ra.

Để bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn 2 kỳ thi trên.