Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hải Dương

Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương có kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hải Dương diễn ra từ ngày 3/6 đến ngày 5/6. Từ ngày 26/6 đến 27/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cũng sẽ diễn ra.

Để bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn 2 kỳ thi trên.

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát giao thông Hải Dương phối hợp với Sở GD&ĐT, Công an cấp xã khảo sát các điểm thi, tuyến đường liên quan. Cùng với đó, căn cứ danh sách các điểm thi trọng điểm, điểm có nguy cơ ùn tắc cao để bố trí lực lượng phù hợp.

Phòng Cảnh sát giao thông Hải Dương cũng bố trí lực lượng CSGT tại các nút giao trọng điểm, khu vực gần các điểm thi để hướng dẫn, điều tiết giao thông; phân công cán bộ ứng trực tại các khung giờ cao điểm trước và sau mỗi buổi thi. Cắm biển báo tạm thời, rào chắn, chỉ dẫn đường một chiều, cấm dừng, cấm đỗ nếu cần thiết.

Đáng chú ý những ngày diễn ra các kỳ thi trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Hải Dương sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ sai quy định, chở quá số người, phóng nhanh vượt ẩu, tụ tập cổ vũ gây rối trật tự. Tăng cường kiểm soát hoạt động xe khách, xe buýt đưa đón học sinh.

Cùng với đó, sẽ cử lực lượng hỗ trợ phụ huynh, thí sinh khi có sự cố về phương tiện, lạc đường, tai nạn nhẹ....Phối hợp Đoàn thanh niên, các đội hình “Tiếp sức mùa thi” trong hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi.

Thời điểm này, Phòng Cảnh sát giao thông Hải Dương đang đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi kế hoạch bảo đảm ATGT kỳ thi đến học sinh, phụ huynh. Hướng dẫn phụ huynh và học sinh nắm bắt thông tin phân luồng, tránh các tuyến đường có thể ùn tắc.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trên, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ trong việc phân công lực lượng cụ thể tại các điểm trường, đảm bảo bố trí ít nhất 1 cán bộ chiến sĩ tại mỗi điểm thi/1 hội đồng thi. Dự kiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ bố trí 59 cán bộ chiến sĩ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 bố trí 51 cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, đảm bảo quân số ứng trực 100% trong những ngày diễn ra kỳ thi để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ. Các đội còn lại sẽ bố trí từ 3 đến 15 cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi.

Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương đã phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025; phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026; hướng dẫn cụ thể các biện pháp nghiệp vụ trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các kỳ thi đến các đơn vị trực thuộc.

Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 12 dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Thí sinh sẽ thực hiện 4 bài thi trong 3 buổi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra từ ngày 25 - 28/6. Toàn tỉnh Hải Dương có gần 27.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tổ chức tại 51 điểm thi. Trong đó, 362 thí sinh thuộc diện chưa tốt nghiệp từ các năm trước sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, dự kiến diễn ra từ từ ngày 3 - 5/6, toàn tỉnh Hải Dương có gần 30.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 41 hội đồng thi.