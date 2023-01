Xuân vận ở Trung Quốc: Cuộc di cư lớn nhất của nhân loại

Xuân vận là thời gian cao điểm đi lại vào dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, bắt đầu vào ngày 7-1 và kéo dài đến ngày 15-2. Năm nay sẽ là đợt Xuân vận lớn đầu tiên sau 3 năm đối phó với dịch COVID-19, ước tính sẽ có hơn 2 tỉ lượt đi lại, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Tuy nhiên, Xuân vận cũng diễn ra vào thời điểm đáng lo ngại khi dịch bùng phát tại nhiều nơi của Trung Quốc. Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã kêu gọi khách du lịch giảm các chuyến đi và các cuộc tụ tập, đặc biệt nếu có biểu hiện dịch bệnh.

Đối với những người đi làm ăn xa, Xuân vận có nghĩa là niềm hạnh phúc khi đoàn tụ với người thân và là một cuộc chiến tranh giành vé tàu. Đối với nhân viên đường sắt, nó tượng trưng cho 40 ngày làm việc gian khổ. Đối với những người buôn bán, đây là một mùa kinh doanh bận rộn. Đối với cảnh sát, nó là một cuộc chiến chống trộm cắp và hành lý chứa vật liệu dễ cháy.

Đây cũng được coi là một bài kiểm tra năng lực của bộ máy hành chính các cấp ở Trung Quốc. Tất cả mọi người đều có nhiều ý nghĩa khác nhau với Xuân vận, tuy nhiên chung chung đều là mùa đi lại và tập trung với người thân. Điều này sẽ gây áp lực lên hệ thống y tế của Trung Quốc - nhất là khi dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia này đang có những diễn biến phức tạp.



Truyền thông Trung Quốc khuyến cáo người dân, cần phải cẩn thận và tuân thủ các quy định của chính phủ về an toàn y tế, bao gồm cả việc kiểm tra sức khỏe, đeo khẩu trang và giữ khoảng an toàn ở những nơi đông người. Nếu có biểu hiện dịch bệnh, nên tránh đi lại và tụ tập với người khác. Việc tuân thủ các quy định này sẽ giúp ngăn chặn lây lan của dịch bệnh và giúp cho mùa Xuân vận an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Ngoài ra, để tránh tình trạng quá tải trên đường sắt và các giao thông khác, các chính phủ đã quy định rằng các chuyến đi phải được đặt trước và khách hàng cần phải chứng minh thông tin của họ trước khi khởi hành. Những người đi du lịch cũng nên sắp xếp kỹ lưỡng chuyến đi của họ, chọn điểm đến phù hợp và tránh quá tải trên các điểm tham quan. Trong tình hình dịch bệnh hiện tại, cần phải cẩn thận và chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa Xuân vận để tránh tình trạng quá tải và giữ an toàn cho tất cả mọi người.

Một số hình ảnh trong cuộc Xuân vận năm nay ở Trung Quốc: