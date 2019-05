Thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi mất “thuộc hạ” thân cận nhất

(Kiến Thức) - Một chỉ huy khét tiếng và là thuộc hạ thân cận của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bỏ mạng cùng 14 "tay chân" của hắn trong chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố của Quân đội Iraq tại tỉnh Anbar.

Hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin cho biết, Abu Qosoureh, một trong những tên chỉ huy khét tiếng người Tuinisia của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, và 14 kẻ khủng bố khác đã bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự al-Jazira của Quân đội Iraq tại tỉnh Anbar.



"Tên Abu Qosoureh là một thuộc hạ thân cận của thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi và là một trong những kẻ chủ mưu vụ tấn công liều chết tại 3 tỉnh Iraq cũng như vụ tấn công các căn cứ quân sự tại quốc gia Trung Đông này", chỉ huy lực lượng tình nguyện Iraq Hashd al-Shaabi, ông Qatari al-Abidi nói.

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr Al-Baghdadi. Ảnh: DE.

Thông tin liên quan đến nơi ẩn nấp của thủ lĩnh tối cao IS đang rất được quan tâm, đặc biệt là sau sự sụp đổ của phiến quân IS tại Syria và Iraq. Gần đây, thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr Al-Baghdadi đã xuất hiện trong một đoạn video tuyên truyền của nhóm khủng bố này được đăng tải ngày 29/4.

Đây là lần đầu tiên tên Al-Baghdadi công khai xuất hiện trong vòng 5 năm qua. Sự xuất hiện của y có thể là một minh chứng cho thấy hắn có thể đánh đổi rủi ro để giành được lợi ích từ việc công khai xuất hiện trong thời điểm hiện tại.

Mời độc giả xem thêm video: Thủ lĩnh tối cao IS tái xuất trong video mới (Nguồn: CBS This Morning)

Cũng trong cuối tháng 4/2019, nguồn tin tình báo Iraq cho biết, thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi hiện đang lẩn trốn tại vùng núi Abu Rajmin gần Palmyra, tỉnh Homs, Syria.

"Tên thủ lĩnh al-Baghdadi muốn vượt biên vào Iraq trong vài tuần tới. Trước đó, hắn đã nhiều lần tìm cách sang Iraq nhưng không thành công do an ninh được thắt chặt ở khu vực biên giới Syria-Iraq", nguồn tin nói thêm.

Theo lời khai của những tay súng khủng bố IS bị bắt giữ, tên al-Baghdadi đang ở cùng một tay súng người Ả-rập, Tunisia và Iraq hiện vẫn còn trung thành với hắn.

Chuyên gia an ninh nhận định tên thủ lĩnh IS al-Baghdadi có thể sẽ tìm cách tập hợp các chiến binh IS mà Mỹ đã đưa từ Syria sang Iraq trước đó.