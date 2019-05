Cuộc sống thường nhật ở vùng đất thánh Jerusalem

Vùng đất thánh Jerusalem có lịch sử hàng nghìn năm từng nằm dưới sự cai trị của nhiều vương quốc và hiện nay vẫn là tâm điểm tranh chấp ở Trung Đông. Ảnh: The Guardian. Một số bức ảnh dưới đây có thể giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống của người dân ở vùng đất thánh này. Ảnh: The Guardian. Một người phụ nữ Haredi đi bộ trên đường phố ở Tây Jerusalem. Ảnh: The Guardian. Jerusalem là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới và được coi là linh thiêng đối với ba tôn giáo chính khởi nguồn từ Abraham - Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Ảnh: The Guardian. Ông Koko Deri ngồi trên sân thượng của nhà mình ở khu phố Musrara, Jerusalem. Ảnh: The Guardian. Một bức ảnh được chụp từ sân thượng nhà ông Deri. Ảnh: The Guardian. Trung tâm Clal trên đường Jaffa ở Jerusalem nhìn từ trên cao. Ảnh: The Guardian. Các bé trai Palestine luyện tập parkour trên sân thượng ở khu thành phố cổ Jerusalem. "Cháu cảm thấy rất tự do khi ở trên sân thượng. Cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ít làm phiền hơn", một bé trai cho biết. Ảnh: The Guardian. "Bạn cảm thấy như đang sống trong tù. Mọi người ở đây rất căng thẳng", một cư dân ở Beit Hanina, Đông Jerusalem, từng chia sẻ. Ảnh: NYT. Người dân Israel mua đồ tại khu chợ nhộn nhịp ở Mahane Yehuda, Jerusalem. Ảnh: NYT. Người đàn ông đứng chờ tàu tại nhà ga Mount Herzl. Ảnh: NYT. Jamil Rajbi cầu nguyện tại bãi đổ xe gần Cổng Damascus. Ảnh: NYT. Mời độc giả xem thêm video: Lý do Mỹ dời Đại sứ quán về Jerusalem (Nguồn: VTC Now)

