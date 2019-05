Phòng học vắng tanh sau loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Sri Lanka

Theo hãng thông tấn Reuters, nhiều trường học ở Sri Lanka đã mở cửa trở lại trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu khiến ít nhất 359 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương dịp lễ Phục sinh hôm 21/4. (Nguồn ảnh: Reuters) Tuy nhiên, do lo lắng những vụ tấn công mới tiếp tục xảy ra, nhiều phụ huynh không dám cho con em họ đến trường học mà để chúng ở nhà. Người đàn ông kiểm tra túi của một học sinh tại ngôi trường ở Batticaloa, Sri Lanka, ngày 6/5. Các binh sĩ Sri Lanka kiểm tra bên trong một phòng học ngày 5/5, hai tuần sau hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào khách sạn và nhà thờ ở Sri Lanka khiến hàng trăm người thương vong. Cảnh sát Sri Lanka kiểm tra xung quanh một ngôi trường ở Colombo hôm 5/5, một ngày trước khi học kỳ hai của năm học bắt đầu. Chỉ một vài học sinh đến lớp trong ngày đầu tiên của học kỳ hai tại ngôi trường ở Batticaloa hôm 6/5. Cảnh sát Sri Lanka tuần tra khắp một ngôi trường ở Colombo, Sri Lanka, ngày 5/5. Phòng học được kiểm tra kỹ càng nhằm tránh vụ tấn công khủng bố nữa xảy ra. Các thành viên của nhà thờ Zion, nơi bị đánh bom hôm 21/4, cầu nguyện tại một địa điểm ở Batticaloa ngày 5/5. Một em nhỏ tham gia buổi cầu nguyện tại Batticaloa. Người dân Sri Lanka đứng trước đền thờ St. Anthony ở Colombo cầu nguyện hôm 5/5. Mọi người thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom hàng loạt ở thủ đô Sri Lanka hôm 28/4. Binh sĩ Sri Lanka được triển khai bên ngoài nhà thờ St. Sebastian ở Negombo ngày 1/5. Bà Sumathi Karunakaran, 52 tuổi bị thương trong vụ đánh bom tại nhà thờ Zion, cầu nguyện tại một địa điểm ở Batticaloa hôm 5/5. Mời độc giả xem thêm video về vụ đánh bom hàng loạt tại Sri Lanka (Nguồn: The Guardian)

