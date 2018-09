Rộ tin thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr Al-Baghdadi đã chết vì ung thư?

Theo hãng Fars (Iran) ngày 19/9, trang Baghdad News dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao Iraq cho biết tên thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr Al-Baghdadi đã tử vong vì căn bệnh ung thư phổi. Hắn được cho là không thể di chuyển trong suốt những tháng qua. Ảnh: BBC. Vị quan chức này nói thêm, tổ chức khủng bố IS có thể sẽ sớm thông báo kẻ kế nhiệm tên Baghdadi để trấn an tinh thần của các thành viên trong nhóm, rồi sau đó mới xác nhận cái chết của Baghdadi. Ảnh: SCMP. Theo nguồn tin an ninh Iraq, các chỉ huy IS đang cạnh tranh nhau để giành lấy vị trí thay thế thủ lĩnh al-Baghdadi. Ảnh: FNA. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, theo Al Masdar News ngày 19/9, các nhóm phiến quân đã sử dụng máy bay không người (UAV) có vũ trang để tấn công căn cứ của Quân đội Syria ở Bắc Latakia. Ảnh: AMN. Tuy nhiên, lực lượng chính phủ Damascus đã bắn hạ chiếc UAV này trước khi chất nổ trên máy bay trút xuống căn cứ của Quân đội Syria gần Salma, Bắc Lalakia. Ảnh: Sputnik. Sau đó, các đơn vị pháo binh và tên lửa Syria dồn dập pháo kích nhằm vào các căn cứ của nhóm phiến quân ở Jisr al-Shughur, được cho là nơi các tay súng thánh chiến “phóng” máy bay không người lái. Ảnh: AMN. Vụ tấn công thất bại của nhóm phiến quân diễn ra vài ngày sau khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận về việc thiết lập “vùng phi quân sự” dọc các chiến tuyến ở tỉnh Idlib, Hama và Latakia. Ảnh: AMN. Còn tại Deir Ezzor, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã giành thắng lợi lớn trước phiến quân IS ở khu vực nằm giữa hai thị trấn Baghouz và Albu Kamal. Ảnh: AMN. “Lực lượng SDF đã chiếm được một cây cầu chiến lược trong khu vực này sau cuộc giao tranh ác liệt với các tay súng IS tối 18/9. Nhiều chiến binh khủng bố bỏ mạng trong cuộc phản công vào sáng hôm sau”, truyền thông của SDF đưa tin. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân gần Deir Ezzor năm 2016 (Nguồn: Sputnik)

