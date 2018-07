Sự cố bất ngờ suýt biến cuộc giải cứu đội bóng Thái thành thảm họa

Nhóm 4 cầu thủ nhí thuộc đội bóng Thái Lan và huấn luyện viên 25 tuổi của họ được đưa ra khỏi hang Tham Luang sau 18 ngày mắc kẹt chỉ vài giờ trước khi một máy bơm nước chính bị hỏng trong khi một bác sĩ và 3 thợ lặn SEAL của Hải quân Thái Lan vẫn đang cố thoát khỏi hang động. Vị bác sĩ và 3 thợ lặn SEAL là những người cuối cùng rời hang Tham Luang, một quan chức quân đội Mỹ tham gia nỗ lực cứu hộ tiết lộ với hãng tin CBS News.

Thiếu tá Charles Hodges, chỉ huy đơn vị tác chiến đặc biệt 353 của Không quân Mỹ cho biết, khi 3 thợ lặn SEAL đang trên đường tới hang 3 - một hang to trong Tham Luang được sử dụng làm nơi hậu cần, tiếp tế, nghỉ ngơi của lực lượng cứu hộ thì nhận được tin các máy bơm đã bất ngờ bị ngắt mà không rõ lý do và rằng mực nước bên trong hang đang bắt đầu tăng lên đột ngột.

Theo Thiếu tá Hodges, điều này sẽ chặn lối vào hang 2 và hang 1 và thậm chí, chặn luôn cả lối ra khỏi hang Tham Luang.

Các cậu bé Thái Lan trong bệnh viên sau khi được cứu khỏi hang Tham Luang.

"Rất may, cuối cùng, thợ lặn SEAL cuối cùng cũng xuất hiện vào phút cuối cùng. Tất cả mọi người đều đã may mắn thoát khỏi hang 3 an toàn và di chuyển ra khỏi hang Tham Luang, kết thúc nhiệm vụ cứu hộ. Đây là một cái kết thực sự kỳ diệu đối với một sứ mệnh đáng nhớ", Thiếu tá Hodges chia sẻ. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Thái Lan tham gia chiến dịch giải cứu cho biết, cuộc chạy đua để rời khỏi hang của nhóm cứu hộ cuối cùng khi mực nước dâng cao thực sự rất "đau tim".