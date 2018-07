Tổng thống Trump "bận tối mắt" trong chuyến thăm Anh đầu tiên

Theo Daily Mail, vào khoảng 14h chiều ngày 12/7 (giờ địa phương), Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania đã đặt chân tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm Anh kéo dài 4 ngày. Ảnh: PA. Tổng thống Trump và phu nhân Melania được đón tiếp tại sân bay Stansted. Ảnh: Reuters. Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox chào đón Tổng thống Trump và phu nhân Melania. Ảnh: Getty. Tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du này là đội ngũ bao gồm 1.000 nhân viên, cùng với đó là trực thăng, máy bay và siêu xe riêng của nhà lãnh đạo Mỹ. Ảnh: AP. Marine One là một trong những chiếc máy bay Tổng thống Trump mang theo trong chuyến công du Anh. Ảnh: DM. Đoàn xe của ông Trump được lực lượng cảnh sát Anh hộ tống trên đường phố London. Ảnh: DM. Sau khi tới London, Tổng thống Trump và phu nhân Melania di chuyển đến nơi ở của Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: AP. Trong chuyến thăm chính thức, Tổng thống Trump sẽ nghỉ đêm tại dinh thự của Đại sứ quán Mỹ ở London tối 12/7, sau khi dùng bữa tối tại Cung điện Blenheim. Ảnh: Reuters. Từ trái sang: Đệ nhất phu nhân Melania, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May và chồng bà, Philip, đứng chụp ảnh lưu niệm tại lối vào Cung điện Blenheim. Ảnh: Reuters. Quang cảnh buổi lễ đón tiếp Tổng thống Trump và phu nhân tại Cung điện Blenheim ngày 12/7. Ảnh: Reuters. Theo kế hoạch, ngày 13/7, Tổng thống Trump và Thủ tướng May sẽ đến thăm Học viện Quân sự Sandhurst và sau đó tới dinh tự Checkers để đàm phán song phương về chính sách đối ngoại. Ảnh: Reuters. Vợ chồng Tổng thống Trump sau đó sẽ đến Lâu đài Windsor để gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II và dùng trà. Ảnh: AP. Ngày 14/7, Tổng thống Trump sẽ bay tới Scotland để chơi golf tại một khu nghỉ dưỡng của ông, trước khi tới thủ đô Helsinki (Phần Lan) để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/7. Nhiều người Anh biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Trump vì không ưa nhà lãnh đạo Mỹ. Ảnh: PA. Được biết, chuyến thăm của Tổng thống Trump diễn ra vào thời điểm chính trường Anh đang chia rẽ về kế hoạch Brexit. Trước đó, hai bộ trưởng Anh đã từ chức vì vấn đề này. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania thăm Anh (Nguồn: Daily Mail)

