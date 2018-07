Vì sao huấn luyện viên đội bóng Thái Lan được đưa ra trước?

Tờ Bangkok Post đưa tin, huấn luyện viện 25 tuổi Ekapol Chantawong cùng ba cầu thủ nhí là bốn người đầu tiên của đội bóng Thái Lan được đưa ra khỏi hang Tham Luang trong chiến dịch giải cứu hôm 8/7.

Lý do huấn luyện viên Ekapol được đưa ra ngoài trước là do tình trạng sức khỏe rất xấu do anh đã nhường hết thức ăn cho các cậu bé trong suốt thời gian mắc kẹt trong hang động cho tới khi được tìm thấy.