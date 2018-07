Muôn mặt cảm xúc của Tổng thống Trump tại Thượng đỉnh NATO

Diễn ra trong hai ngày 11-12/7, Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Brussels. Bỉ trong bối cảnh thành viên các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chia rẽ nghiêm trọng trong nhiều vấn đề chung của liên minh quân sự này. Tâm điểm là thái độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các quốc gia thành viên NATO xung quanh ngân sách quốc phòng của khối cũng như vai trò của NATO đối với an ninh châu Âu. Ảnh: Reuters. Dù được một tả là hội nghị đầy căng thẳng thế nhưng những hình ảnh được các phòng viên Reuters ghi lại được tại hội nghị và nhất là những biểu cảm của Tổng thống Trump tại Brussels lại cho thấy một điều hoàn ngược lại, khi ngay giữa “tâm bão” ông chủ Nhà Trắng vẫn có những biểu cảm cực kỳ đặc biệt. Ảnh: Reuters. Biểu cảm nghiêm nghị của Tổng thống Mỹ khi trả lời câu hỏi của các phóng viên trong buổi họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Ảnh: Reuters. Trong bức ảnh này Tổng thống Trump có vẻ như không quan tâm lắm tới điều mà Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đang muốn nói đến khi các nhà lãnh đạo NATO chụp ảnh lưu niệm bên thềm hội nghị. Ảnh: Reuters. Còn đây là màn chào hỏi mang đậm chất Mỹ của ông Trump khi gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại trụ sở NATO, gần đó là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters. Biểu cảm khá hài hước của ông Trump khi xem đội bay biểu diễn hỗn hợp của NATO trong lễ khai mạc hội nghị, đứng cạnh ông là các nhà lãnh đạo các nước thành viên NATO. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Đức Angela Merkel bên thềm hội nghị, có vẻ như cả hai nhà lãnh đạo không thực sự thoải mái lắm khi hội đàm nhất là sau các cáo buộc của Mỹ đối với Đức về dự án Dòng chảy phương Bắc – 2 với Nga. Ảnh: Reuters. Tổng thống Mỹ bước vào hội nghị với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis trong hôm 11/7. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump có vẻ khá thoải mái đi bước trên thảm đỏ của Thượng đỉnh NATO và thái độ của ông với hội nghị được đánh giá dễ chịu hơn nhiều so với hội nghị thượng đỉnh G7 trước đó. Ảnh: Reuters. Biểu cảm lạ của Tổng thống Donald Trump khi đang trao đổi với Thủ tướng Anh Theresa May bên thềm hội nghị. Ảnh: Reuters. Hình ảnh Tổng thống Trump cố di chuyển giữa các nhà lãnh đạo để tiến về ngồi của mình trong bàn hội nghị. Ảnh: Reuters. Tổng thống Mỹ cùng cử chỉ ưa thích của ông trong những lẫn xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Reuters. Tổng thống Donald Trump ăn sáng cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bên thềm hội nghị, có vẻ như các vấn đề nghị sự cũng được hai nhà lãnh đạo đưa ra thảo luận trên bàn ăn. Ảnh: Reuters. Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump rời Bỉ sau khi hội nghị kết thúc và bắt đầu chuyến thăm chính thức Anh từ ngày 12/7. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Các hoạt động của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO. (nguồn Guardian News)

