Xúc động loạt ảnh giải cứu đội bóng Thái bên trong hang Tham Luang

Theo Daily Mail ngày 11/7, đặc nhiệm SEAL Thái Lan đã công bố đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình đưa các thành viên đội bóng Thái Lan từ vị trí nơi các em bị kẹt trong Tham Luang cho đến khi ra cửa hang. Ảnh: Đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan. Theo đó, các thành viên đội bóng Lợn Hoang được dùng thuốc an thần, mặc đồ lặn, đeo mặt nạ dưỡng khí và đặt lên cáng để các thợ lặn khiêng từng người ra khỏi hang Tham Luang. Điều này có nghĩa là các em không phải lặn như truyền thông trước đó đưa tin. Thông tin này mới chỉ được tiết lộ sau khi quá trình giải cứu thành công. Ảnh: Đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái. Đoạn video do đặc nhiệm SEAL cho thấy các thợ lặn Thái Lan và nước ngoài đã sử dụng hệ thống ròng rọc, dây thừng và đường ống cao su trong quá trình đưa các cầu thủ nhí ra ngoài. Ảnh: Đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan. Nhóm cứu hộ phải băng qua hang đá trơn trượt và dốc đứng khi khiêng cáng đưa từng thành viên đội bóng Lợn Hoang ra ngoài. Ảnh: Đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan. “Tôi được biết, các bé trai được cho sử dụng một liều ketamine để giúp các em bình tĩnh”, một thợ lặn Anh tham gia vào quá trình giải cứu cho hay. Ảnh: EPA. “Một số em vẫn còn ngủ, một số vẫy tay và các em vẫn thở đều. Công việc của chúng tôi là chuyển các em ra ngoài”, Chaiyananta Peeranarong, một chỉ huy Hải quân Thái Lan, cho biết. Ảnh: AP. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho hay, các thành viên đội bóng được tiêm một liều thuốc an thần loại yếu, có tác dụng tránh kích động thần kinh, cảm giác hoảng loạn mà vẫn giữ đầu óc tỉnh táo. Ảnh: EPA. Đội ngũ y tế tham gia chiến dịch cứu hộ. Ảnh: Reuters. Bên trong hang động tối và địa hình khá hiểm trở đi khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn để đưa các em ra ngoài. Ảnh: Reuters. Hiện chưa rõ các huấn luyện viên đội bóng Thái được khiêng ra ngoài bằng cáng hay có thể tự lặn ra ngoài. Ảnh: Reuters. Được biết, trong quá trình đưa các em ra ngoài, các bác sĩ được bố trí dọc theo tuyến đường dài 4km từ vị trí đội bóng đựơc tìm thấy ra đến lối vào cửa hang. Sau khi ra khỏi hang Tham Luang, các em được đưa đến phòng cách ly ở bệnh viện tỉnh Chiang Rai để hồi sức cũng như theo dõi sức khỏe. Ảnh: Getty. Các thành viên đội bóng nhí Lợn Hoang đang hồi phục sức khoẻ trong bệnh viện tỉnh Chang Rai. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem video: Quá trình giải cứu đội bóng nhí Lợn Hoang ra khỏi hang (Nguồn: Đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan)

