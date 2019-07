Mỹ yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động bắt nạt ở Biển Đông

Ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu quan ngại trước thông tin Trung Quốc sử dụng vũ lực can thiệp vào hoạt động thăm dò khí đốt, dầu mỏ ở Biển Đông.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Octagus nêu rõ: “Mỹ quan ngại trước thông tin Trung Quốc can thiệp vào hoạt động thăm dò khí đốt, dầu mỏ ở Biển Đông, trong đó có hoạt động của Việt Nam - quốc gia đã tiến hành thăm dò và khai thác ở đây lâu năm.

Những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của Trung Quốc đang đe dọa đến an ninh năng lượng trong khu vực và nền hòa bình, ổn định tự do của thị trường năng lượng Ấn độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Octagus. Ảnh: Heavy

Như Ngoại trưởng Mike Pompeo đã lưu ý hồi đầu năm nay, với việc cản trở sự phát triển ở Biển Đông bằng vũ lực, Trung Quốc đang ngăn các quốc gia thành viên ASEAN tiếp cận với nguồn năng lượng dự trữ có thể tái tạo trị giá 2,5 nghìn tỷ USD.

Trung Quốc cải tạo và quân sự hóa các tiền đồn đang tranh chấp ở Biển Đông, cùng với những nỗ lực khác để khẳng định các yêu sách hàng hải bất hợp pháp ở Biển Đông, bao gồm cả việc sử dụng Dân quân Vũ trang biển để khiêu khích, đe dọa, cưỡng ép các quốc gia khác, phá hoại hòa bình và an ninh trong khu vực.

Áp lực từ Trung Quốc lên các nước ASEAN ép buộc họ phải chấp nhận các điều khoản của Bộ Quy tắc ứng xử mà ngăn họ được hợp tác với các bên hoặc các nước thứ 3 đã phơi bày chủ đích [của Bắc Kinh-ND] trong việc kiểm soát tài nguyên dầu mỏ và khí đốt ở Biển Đông.

Mỹ kịch liệt phản đối việc sử dụng vũ lực và đe dọa do bất kỳ bên nào tiến hành để khẳng định yêu sách chủ quyền lãnh thổ hoặc hàng hải của mình.

Trung Quốc nên chấm dứt các hành động bắt nạt và kiềm chế các hành động gây hấn và làm bất ổn tình hình”