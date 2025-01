Ngắm Công chúa Campuchia 12 tuổi xinh đẹp thành thạo 5 thứ tiếng

Vào ngày 14/10/2024, trang Sanli News Network tiết lộ rằng Công chúa Campuchia 12 tuổi Jenna Norodom đang cân nhắc chuyển đến Hàn Quốc để thực hiện ước mơ trở thành thần tượng K-pop. Ảnh: Pinterest. Công chúa Norodom Jenna, sinh ngày 11/3/2012 tại Paris, Pháp, là con gái của Công chúa Campuchia Norodom Bupphary và một doanh nhân người Pháp. Cô là cháu gái của Quốc vương Norodom Sihamoni. Ảnh: Pinterest. Năm 2015, khi Jenna được 3 tuổi, cô theo gia đình trở về Campuchia. Ảnh: Instagram. Jenna sở hữu giọng hát ấn tượng và kỹ năng nhảy múa điêu luyện. Không chỉ vậy, Công chúa Jenna còn thông thạo 5 ngôn ngữ gồm tiếng Khmer, Thái, Trung, Anh và Pháp. Ảnh: Wikipedia. Công chúa Jenna sở hữu gương mặt với những đường nét thanh tao, quý tộc với đôi mắt to tròn, mũi cao, khuôn miệng nhỏ xinh đặc biệt là thần thái hơn người. Ảnh: KT. Jenna xuất hiện lần đầu trước công chúng với tư cách một diễn viên, ca sĩ vào năm 2018. Cô gái được ví là "Lisa phiên bản nhí" này nhanh chóng trở nên nổi tiếng sau khi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và xuất hiện với tần suất dày đặc trong các serie phim quảng cáo và phim truyền hình. Ảnh: KT. Năm 2020, Jenna được bổ nhiệm làm Đại sứ Thương hiệu Hoàng gia của hãng công nghệ lâu đời Cellcard. Ảnh: KT. Hiện tại, cô có hơn 120.000 người theo dõi trên Instagram. Ảnh: KT. Jenna không chỉ là "viên ngọc quý" của Hoàng gia Campuchia mà còn được xem là "bảo vật" của showbiz quê nhà. Ảnh: KT. Công chúa Jenna từng xuất hiện trên chương trình truyền hình Campuchia Khmer TV. Đầu năm 2024, cô đóng một vai diễn trong bộ phim "The Night Curse of Reatrei" và đã giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Campuchia - Châu Á lần thứ 2. Ảnh: Pinterest. >>> Mời độc giả xem thêm video: Hậu tin đồn hẹn hò, Lisa BlackPink gây bão mạng với visual quyến rũ

