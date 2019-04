Lộ nơi ẩn náu, thủ lĩnh tối cao IS hết đường sống?

(Kiến Thức) - Truyền thông Nga khẳng định thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đang lẩn trốn trong vùng sa mạc Badiyeh ở Syria, và đang cố tìm cách vượt biên sang Iraq.

RT dẫn nguồn tin tình báo Iraq cho biết, thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi hiện đang lẩn trốn tại vùng núi Abu Rajmin gần Palmyra, tỉnh Homs, Syria.



"Tên thủ lĩnh al-Baghdadi muốn vượt biên vào Iraq trong vài tuần tới. Trước đó, hắn đã nhiều lần tìm cách sang Iraq nhưng không thành công do an ninh được thắt chặt ở khu vực biên giới Syria-Iraq", nguồn tin nói thêm.

Theo lời khai của những tay súng khủng bố IS bị bắt giữ, tên al-Baghdadi đang ở cùng một tay súng người Ả-rập, Tunisia và Iraq hiện vẫn còn trung thành với hắn.

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: FNA.

Chuyên gia an ninh nhận định tên thủ lĩnh IS al-Baghdadi có thể sẽ tìm cách tập hợp các chiến binh IS mà Mỹ đã đưa từ Syria sang Iraq trước đó.

Tuy nhiên, sau khi biết chính xác vị trí ẩn nấp của al-Baghdadi, Quân đội Syria có thể sẽ mở chiến dịch nhằm bắt giữ hoặc tiêu diệt tên này.

Các chuyên gia an ninh Iraq cũng cáo buộc Quân đội Mỹ đang huấn luyện hàng trăm tay súng IS ở tỉnh Anbar, sau khi đưa chúng từ Syria sang Iraq nhằm tạo ra giai đoạn bất ổn an ninh mới tại quốc gia Trung Đông này.

"Khoảng 700 đến 1000 tay súng phiến quân IS đang được binh sĩ Mỹ huấn luyện tại Anbar", trang tin tức al-Maloumeh dẫn lời quan chức Iraq hồi tháng 3/2019 cho hay.

Mời độc giả xem thêm video về thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi (Nguồn: Vocativ)

Trong khi đó, Arabi Post gần đây đưa tin rằng Quân đội Mỹ đang tăng cường huấn luyện cho các chiến binh IS tại hai căn cứ quân sự là Ain al-Assad và al-Habanieh ở tỉnh Anbar.

Ngoài ra, Mỹ được cho là đã cung cấp cho nhóm khủng bố IS này 200 xe quân sự.