Chỉ huy khét tiếng của tổ chức IS bị bắt ở Bắc Afghanistan

Ngày 19/1, quân đội Afghanistan thông báo đã bắt giữ một chỉ huy khét tiếng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Maimana, thủ phủ tỉnh Faryab, miền Bắc nước này.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn quân đội ở khu vực phía Bắc Afghanistan - Abdul Hadi Jamal cho biết tên chỉ huy khét tiếng trên của IS đã cải trang thành dân thường và đang lên kế hoạch tới một nơi chưa được xác định.

Lực lượng thực thi pháp luật đã phát hiện và bắt giữ y ngay tại thành phố Maimana vào chiều 18/1. Tuy nhiên, quan chức này không nêu danh tính cũng như cung cấp thêm thông tin chi tiết về thủ lĩnh IS vừa bị bắt, song cho hay một cuộc điều tra đang diễn ra. Hiện IS cũng chưa có phản hồi gì về thông tin trên.

Lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch truy quét phiến quân tại tỉnh Ghazni. Ảnh: THX/TTXVN

Trong chuyến thăm Afghanistan hồi cuối năm ngoái, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani đã cảnh báo những phần tử khủng bố IS đang di chuyển một cách có tổ chức tới quốc gia Tây Nam Á này và tiếp tay cho khủng bố ở nước này nhằm "kích động những ngọn lửa chiến tranh, giết chóc và mất an ninh ở khu vực một lần nữa". Theo ông Shamkhani, việc các lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan là một "cơ hội vàng" để nước này củng cố năng lực quốc phòng và quân sự.