Chân dung Bộ trưởng Sri Lanka từ chức giữa “tâm bão” khủng bố

Ngày 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Hemasiri Fernando đã gửi đơn xin từ chức tới Tổng thống Maithripala Sirisena. Ảnh: CT.



Đơn từ chức được ông Fernando vài ngày sau khi Sri Lanka hứng chịu vụ đánh bom hàng loạt, khiến ít nhất 359 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Ảnh: AM.



Theo Bộ trưởng Fernando, với cương vị người đứng đầu lực lượng quốc phòng Sri Lanka, ông phải chịu một phần trách nhiệm khi không thể ngăn chặn loạt vụ tấn công đẫm máu này. Ảnh: SLBC News.



Văn phòng Tổng thống Sirisena đã xác nhận thông tin Bộ trưởng Hemasiri Fernando xin từ chức, tuy nhiên, ông Fernando sẽ tiếp tục giữ chức bộ trưởng cho đến khi tổng thống chỉ định người thay thế. Ảnh: CT.



Được biết, ông Hemasiri từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong bộ máy chính quyền Sri Lanka. Ảnh: UrduPoint.com.



Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Hemasiri tốt nghiệp trường Nalanda, thủ đô Colombo. Trong thời gian đi học, ông là vận động viên, cầu thủ bóng rổ, bóng đá và sau đó ông trở thành đội trưởng đội cricket của Đại học Ceylon, Colombo, năm 1971. Ảnh: sportswithharitha.com.



Ông từng đại diện cho Sri Lanka tham gia cuộc thi bắn súng trường trong sự kiện nhỏ tại Á vận hội 1982 ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) và giành vị trí thứ 6. Ảnh: Youtube.



Ông Hemasiri từng là Thư ký của nữ Thủ tướng Sirimavo Bandaranaike và Chủ tịch Công ty Sri Lanka Telecom. Ảnh: DN.



Bộ trưởng Quốc phòng Hemasiri Fernando còn đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Tổng thống và Chủ tịch Ủy ban Đầu tư Sri Lanka. Ảnh: LNW. Mời độc giả xem thêm video về vụ đánh bom hàng loạt tại Sri Lanka (Nguồn: The Guardian)

Ngày 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Hemasiri Fernando đã gửi đơn xin từ chức tới Tổng thống Maithripala Sirisena. Ảnh: CT.



Đơn từ chức được ông Fernando vài ngày sau khi Sri Lanka hứng chịu vụ đánh bom hàng loạt, khiến ít nhất 359 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Ảnh: AM.



Theo Bộ trưởng Fernando, với cương vị người đứng đầu lực lượng quốc phòng Sri Lanka, ông phải chịu một phần trách nhiệm khi không thể ngăn chặn loạt vụ tấn công đẫm máu này. Ảnh: SLBC News.



Văn phòng Tổng thống Sirisena đã xác nhận thông tin Bộ trưởng Hemasiri Fernando xin từ chức , tuy nhiên, ông Fernando sẽ tiếp tục giữ chức bộ trưởng cho đến khi tổng thống chỉ định người thay thế. Ảnh: CT.



Được biết, ông Hemasiri từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong bộ máy chính quyền Sri Lanka. Ảnh: UrduPoint.com.



Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Hemasiri tốt nghiệp trường Nalanda, thủ đô Colombo. Trong thời gian đi học, ông là vận động viên, cầu thủ bóng rổ, bóng đá và sau đó ông trở thành đội trưởng đội cricket của Đại học Ceylon, Colombo, năm 1971. Ảnh: sportswithharitha.com.



Ông từng đại diện cho Sri Lanka tham gia cuộc thi bắn súng trường trong sự kiện nhỏ tại Á vận hội 1982 ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) và giành vị trí thứ 6. Ảnh: Youtube.



Ông Hemasiri từng là Thư ký của nữ Thủ tướng Sirimavo Bandaranaike và Chủ tịch Công ty Sri Lanka Telecom. Ảnh: DN.



Bộ trưởng Quốc phòng Hemasiri Fernando còn đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Tổng thống và Chủ tịch Ủy ban Đầu tư Sri Lanka. Ảnh: LNW. Mời độc giả xem thêm video về vụ đánh bom hàng loạt tại Sri Lanka (Nguồn: The Guardian)