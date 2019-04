Con của Công nương Meghan Markle sẽ được nuôi dạy như thế nào?

Công nương Meghan Markle sắp hạ sinh đứa con đầu lòng và con của cô sẽ trở thành một trong những đứa trẻ nổi tiếng nhất nước Anh. Ảnh: Standard. Theo The Sun, mặc dù sẽ được hưởng nhiều đặc ân nhưng thành viên mới của gia đình Hoàng gia Anh này có thể sẽ được nuôi dạy khác so với các tiểu Hoàng tử, Công chúa nhà vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton. Ảnh: DS. Theo quy tắc, con của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan sẽ không được gọi là Hoàng tử hay Công chúa. Nếu họ sinh con trai đầu lòng, đứa trẻ này có thể sẽ được trao tước hiệu là Bá tước Dumbarton. Ảnh: Reuters. Những người con trai, con gái sau của Hoàng tử Harry sẽ được gọi là Lord (Huân tước) hoặc Lady (Tiểu thư). Ảnh: Metro. Tuy nhiên, cách gọi có thể thay đổi hoàn toàn nếu Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao cho con của vợ chồng Hoàng tử Harry tước hiệu tương tự như Hoàng tử "nhí" George, Louis và tiểu Công chúa Charlotte. Ảnh: BDNews. Con của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle không lớn lên trong Cung điện Kensington. Được biết, vợ chồng Hoàng tử Harry đã dọn đến ngôi nhà mới của họ - Frogmore Cottage - món quà mà Nữ hoàng Elizabeth II tặng họ. Ảnh: Yahoo. Nhà bình luận hoàng gia Victoria Murphy cho biết, con của Hoàng tử Harry sẽ có tự do hơn nhiều so với những đứa trẻ nhà Hoàng tử William. Ảnh: GMA. "Khi lớn lên, những đứa trẻ nhà Hoàng tử Harry có thể không phải dành toàn bộ thời gian để làm nhiệm vụ hoàng gia, giúp chúng có có cơ hội đi con đường riêng của mình", Victoria Murphy cho biết. Ảnh: Reuters. Theo The Sun, do không phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ hoàng gia, những đứa trẻ nhà Công nương Markle có thể sẽ phải làm việc kiếm tiền. Ảnh: HB. Công tước và nữ Công tước xứ Sussex được cho là phá vỡ truyền thống khi định thuê một bảo mẫu là nam giới để chăm sóc cho đứa con đầu lòng của họ. Ảnh: DE. Nhiều khả năng, con của Hoàng tử Harry và Meghan sẽ có họ là Sussex. Ảnh: Metro. Theo Woman's Day, vợ chồng Hoàng tử Harry muốn nuôi con theo chế độ ăn chủ yếu là rau xanh, củ, quả. Tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabeth sẽ không đồng ý điều này. Ảnh: Independent. Mời độc giả xem thêm video về đám cưới của Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle (Nguồn: BBC)

