Iran nâng mức làm giàu uranium, nhiều "ông lớn" sốt ruột

Ngày 7/7, Iran thông báo chính thức nâng mức làm giàu uranium vượt ngưỡng cho phép của thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết năm 2015. Theo đó, mức làm giàu uranium sẽ vượt qua mức 3,67% để đạt 5% nhằm sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện.



Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục giảm các cam kết của mình sau mỗi 60 ngày trừ khi các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân 2015 bảo vệ quốc gia này khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

Ngay sau tuyên bố nâng mức làm giàu uranium của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran "nên cẩn thận" với quyết định này. "Tốt nhất là Iran nên cẩn thận, bởi họ làm giàu urani vì một lý do. Tôi sẽ không nói cho các bạn biết lý do đó là gì, nhưng nó không tốt đẹp. Họ tốt nhất nên cẩn thận", ông Trump phát biểu trước báo giới tại bang New Jersey chiều 7/7.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Iran sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.

"Việc Iran mở rộng chương trình hạt nhân sẽ khiến nước này chịu sự cô lập và trừng phạt hơn nữa. Iran, được trang bị vũ khí hạt nhân, sẽ đặt ra mối nguy hiểm lớn hơn với thế giới", Ngoại trưởng Pompeo viết trên Twitter.

Anh, Pháp và Đức - các nước Châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân 2015 - cũng bày tỏ lo ngại về động thái mới nhất của Tehran.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích động thái mới nhất của Iran đã "vi phạm" thỏa thuận hạt nhân 2015.

Theo một nguồn tin tại văn phòng Elysee của Tổng thống Macron, cơ chế giải quyết tranh chấp thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ không được kích hoạt bây giờ. Cho tới ngày 15/7, chính phủ Pháp sẽ cố gắng đưa tất cả các bên quay trở lại bàn đàm phán.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi Iran ngay lập tức dừng lại và đảo ngược hành động của họ.

Liên minh Châu Âu kêu gọi Iran ngừng các hành động có thể phá vỡ thỏa thuận, cho biết thêm họ đã liên lạc với các bên khác và có thể thành lập một ủy ban chung để đánh giá vấn đề này.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng việc Iran nâng mức làm giàu hạt nhân vượt ngưỡng cho phép là động thái cực kỳ nguy hiểm. Một lần nữa ông kêu gọi Châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Tehran.

Còn theo Nghị sỹ Nga Konstantin Kosachev, đòi hỏi của Iran liên quan tới mục tiêu duy trì thỏa thuận hạt nhân là thỏa đáng, song kêu gọi Tehran kiềm chế hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình.