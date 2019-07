Iran làm giàu uranium vượt ngưỡng cho phép, Mỹ trừng phạt ra sao?

Ngày 7/7, Iran thông báo chính thức nâng mức làm giàu uranium vượt ngưỡng cho phép của thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết năm 2015. Theo đó, mức làm giàu uranium sẽ vượt qua mức 3,67% để đạt 5% nhằm sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện.



Người phát ngôn của Cơ quan nguyên tử của Iran Behrouz Kamalvandi cho biết quá trình chuẩn bị kỹ thuật cho mức uranium làm giàu mới sẽ được hoàn thành trong vài giờ nữa và việc làm giàu hơn 3,67% sẽ bắt đầu.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran "nên cẩn thận" với quyết định này.

Mỹ đưa ra lời cảnh báo với Iran sau khi Tehran tuyên bố sẽ làm giàu uranium vượt ngưỡng cho phép. Ảnh: AJ.

"Tốt nhất là Iran nên cẩn thận, bởi họ làm giàu urani vì một lý do. Tôi sẽ không nói cho các bạn biết lý do đó là gì, nhưng nó không tốt đẹp. Họ tốt nhất nên cẩn thận", ông Trump phát biểu trước báo giới tại bang New Jersey chiều 7/7.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Iran sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.

"Việc Iran mở rộng chương trình hạt nhân sẽ khiến nước này chịu sự cô lập và trừng phạt hơn nữa. Iran, được trang bị vũ khí hạt nhân, sẽ đặt ra mối nguy hiểm lớn hơn với thế giới", Ngoại trưởng Pompeo viết trên Twitter hôm 7/7.

Trong khi đó, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục giảm các cam kết của mình sau mỗi 60 ngày trừ khi các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân 2015 bảo vệ quốc gia này khỏi các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Iran cũng khẳng định tất cả các động thái của Tehran "có thể được đảo ngược".

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Iran khẳng định sẽ tiếp tục thử tên lửa nếu cần thiết (Nguồn: VTC14)

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani thông báo từ ngày 7/7 tới, mức độ làm giàu uranium của Iran sẽ vượt ngưỡng 3,67% và được phát triển thêm đến mức mà Tehran muốn.

Được biết, theo thỏa thuận hạt nhân ký kết hồi năm 2015, Iran chỉ được làm giàu uranium ở mức 3,67% và giới hạn số lượng ở mức 300kg. Nếu uranium được làm giàu đến 90%, nó sẽ trở thành nguyên liệu cho bom hạt nhân