Loạt động thái khiến Mỹ-Iran bên bờ vực chiến tranh

Vào tháng 5/2018, mối quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng trở lại khi Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay nhằm vào Tehran. Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Iran Rouhani. Ảnh: DE. Và những động thái gia tăng căng thẳng của hai nước gần đây càng khiến dư luận lo ngại về nguy cơ một cuộc xung đột quân sự Mỹ-Iran bùng phát. Ảnh: Oofy. Ngày 8/4/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này đã liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố. Được biết, đây là lần đầu tiên Washington chính thức coi lực lượng quân đội của một quốc gia khác là tổ chức khủng bố. Ảnh: The Independent. Tổng thống Trump nêu rõ động thái này "công nhận thực tế rằng Iran không chỉ là quốc gia bảo trợ khủng bố, mà IRGC còn chủ động tham gia hỗ trợ tài chính và thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố". Ảnh: The Nation. Đáp trả, Tehran liền tuyên bố Mỹ là một "chính phủ khủng bố", và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cùng tất cả các chi nhánh của cơ quan này cũng là “một nhóm khủng bố”. Ảnh: Times Of Israel. Đầu tháng 5/2019, Mỹ đã quyết định triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một phi đội oanh tạc cơ B-52, tàu vận tải đổ bộ USS Arlington và một tổ hợp phòng không Patriot đến Trung Đông vì tình báo Mỹ phát hiện Iran chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn lên các tàu chiến ở vịnh Ba Tư. Ảnh: Reuters. Ngày 5/5, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton thông báo Washington điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln và đội tàu tác chiến đến khu vực Vịnh Ba Tư nhằm "gửi thông điệp" tới Tehran cũng như đáp trả cái mà ông gọi là mối đe dọa mơ hồ. Ảnh: Livemint. Về phần mình, Iran phủ nhận cáo buộc của Mỹ và xem sự xuất hiện của dàn vũ khí Mỹ ở vịnh Ba Tư chỉ là đòn “chiến tranh tâm lý”. Ảnh: AP. Mỹ cũng đã triển khai khoảng 5.200 quân đến Iraq, quốc gia láng giềng của Iran. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hoạt động triển khai này nhằm đối phó với những dấu hiệu cho thấy Iran ngày càng sẵn sàng thực hiện các chiến dịch tấn công đe dọa lực lượng và lợi ích của Mỹ. Ảnh: Politico. Chính phủ Iran trước đó đã quyết định đưa ra một loạt các biện pháp cụ thể nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận JCPOA và việc Washington áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương lên Tehran. Ảnh: Time. Tuần trước, Tehran thông báo nước này dừng tuân thủ một phần các điều khoản nằm trong JCPOA nhằm đáp trả Washington. Ảnh: DE. Quan chức Iran gần đây tuyên bố rằng nếu tàu sân bay Mỹ có bất cứ động thái nào (nhằm vào Iran), Tehran sẽ "đánh phủ đầu" lực lượng của Washington. Ảnh: USA Today. Về phần mình, ngày 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ "chịu tổn thất lớn" nếu cố gắng làm bất cứ điều gì chống lại Mỹ. Ảnh: WP. Mời độc giả xem thêm video: Những thách thức chờ đợi Tổng thống Rouhani (Nguồn: VTC14)

