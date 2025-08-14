Thanh Đình trúng gói thầu vật tư bảo trì hầm sông Sài Gòn hơn 1,7 tỷ đồng

Với mức giá dự thầu 1,742 tỷ đồng, Công ty Thanh Đình được chọn để cung ứng vật tư phục vụ bảo trì đột xuất đường hầm sông Sài Gòn.

Ngày 11/8/2025, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị (thuộc Sở Xây dựng TP HCM) ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTQLĐHGT-KHVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ công tác sửa chữa đột xuất hệ thống thiết bị, kết cấu đường hầm sông Sài Gòn) – đợt 2 năm 2025.

Trước đó, theo Quyết định số 35/QĐ-TTQLĐHGT-KHVT, Trung tâm đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng dự toán mua sắm là 1,978 tỷ đồng, trong đó riêng hạng mục mua sắm vật tư trị giá 1,968 tỷ đồng.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày, nội dung chính là cung ứng các loại vật tư cần thiết để sửa chữa, thay thế thiết bị và kết cấu đường hầm khi xảy ra sự cố đột xuất.

Hai nhà thầu tham dự, Thanh Đình xếp hạng 1

Biên bản mở thầu ngày 22/7/2025 cho thấy có hai nhà thầu nộp hồ sơ:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Đình: giá dự thầu 1,742 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hùng Thắng: giá dự thầu 1,909 tỷ đồng.

Kết quả đánh giá cho thấy, Công ty Thanh Đình đáp ứng đầy đủ yêu cầu, đưa ra mức giá thấp hơn và được xếp hạng 1 để trúng thầu. Nhà thầu Hùng Thắng xếp hạng 2.

So với giá gói thầu (1,968 tỷ đồng), mức trúng thầu của Công ty Thanh Đình (1,742 tỷ đồng) giúp tiết kiệm 0,226 tỷ đồng cho ngân sách.

Quyết định số 80/QĐ-TTQLĐHGT-KHVT do Giám đốc Trung tâm ông Đoàn Văn Tấn ký có hiệu lực ngay, tạo cơ sở để sớm triển khai hợp đồng.

Các phòng ban chuyên trách như Phòng Kế hoạch vật tư, Phòng Tài chính kế toán và Đội Vận hành bảo trì đường hầm được giao phối hợp cùng nhà thầu để hoàn thiện thủ tục, bảo đảm cung ứng vật tư đúng chủng loại, chất lượng và tiến độ.

Đường hầm sông Sài Gòn là hạng mục trọng điểm thuộc dự án Đại lộ Đông – Tây, kết nối quận 1 và TP Thủ Đức, góp phần giảm áp lực cho cầu Sài Gòn và các tuyến đường lân cận. Công trình vận hành liên tục, đòi hỏi chế độ bảo trì chặt chẽ và nguồn vật tư dự phòng đầy đủ.

Việc triển khai gói thầu mua sắm vật tư lần này được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng bảo trì xử lý sự cố nhanh hơn, giảm thiểu thời gian gián đoạn giao thông và đảm bảo an toàn kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống.