Thanh Đình trúng gói thầu vật tư bảo trì hầm sông Sài Gòn hơn 1,7 tỷ đồng

Với mức giá dự thầu 1,742 tỷ đồng, Công ty Thanh Đình được chọn để cung ứng vật tư phục vụ bảo trì đột xuất đường hầm sông Sài Gòn.

Hữu Thông

Ngày 11/8/2025, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị (thuộc Sở Xây dựng TP HCM) ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTQLĐHGT-KHVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ công tác sửa chữa đột xuất hệ thống thiết bị, kết cấu đường hầm sông Sài Gòn) – đợt 2 năm 2025.

Trước đó, theo Quyết định số 35/QĐ-TTQLĐHGT-KHVT, Trung tâm đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng dự toán mua sắm là 1,978 tỷ đồng, trong đó riêng hạng mục mua sắm vật tư trị giá 1,968 tỷ đồng.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày, nội dung chính là cung ứng các loại vật tư cần thiết để sửa chữa, thay thế thiết bị và kết cấu đường hầm khi xảy ra sự cố đột xuất.

Hai nhà thầu tham dự, Thanh Đình xếp hạng 1

Biên bản mở thầu ngày 22/7/2025 cho thấy có hai nhà thầu nộp hồ sơ:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Đình: giá dự thầu 1,742 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hùng Thắng: giá dự thầu 1,909 tỷ đồng.

Kết quả đánh giá cho thấy, Công ty Thanh Đình đáp ứng đầy đủ yêu cầu, đưa ra mức giá thấp hơn và được xếp hạng 1 để trúng thầu. Nhà thầu Hùng Thắng xếp hạng 2.

So với giá gói thầu (1,968 tỷ đồng), mức trúng thầu của Công ty Thanh Đình (1,742 tỷ đồng) giúp tiết kiệm 0,226 tỷ đồng cho ngân sách.

  • Quyết định số 80/QĐ-TTQLĐHGT-KHVT do Giám đốc Trung tâm ông Đoàn Văn Tấn ký có hiệu lực ngay, tạo cơ sở để sớm triển khai hợp đồng.

Các phòng ban chuyên trách như Phòng Kế hoạch vật tư, Phòng Tài chính kế toán và Đội Vận hành bảo trì đường hầm được giao phối hợp cùng nhà thầu để hoàn thiện thủ tục, bảo đảm cung ứng vật tư đúng chủng loại, chất lượng và tiến độ.

Đường hầm sông Sài Gòn là hạng mục trọng điểm thuộc dự án Đại lộ Đông – Tây, kết nối quận 1 và TP Thủ Đức, góp phần giảm áp lực cho cầu Sài Gòn và các tuyến đường lân cận. Công trình vận hành liên tục, đòi hỏi chế độ bảo trì chặt chẽ và nguồn vật tư dự phòng đầy đủ.

Việc triển khai gói thầu mua sắm vật tư lần này được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng bảo trì xử lý sự cố nhanh hơn, giảm thiểu thời gian gián đoạn giao thông và đảm bảo an toàn kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Đình (MST 0304995879), trụ sở tại 120-122 Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM, do ông Trần Thanh Hải làm đại diện pháp luật.

Công ty Thanh Đình đã tham gia 7 gói thầu, trúng 3 gói với tổng giá trị trúng khoảng 3,038 tỷ đồng; tỷ lệ trung bình giá trúng so với dự toán là 87,45%.

Các gói đáng chú ý trước đó gồm: Gói giấy in 2017-2018, giá trúng thầu 1,124 tỷ đồng, do Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất làm chủ đầu tư; Gói thầu mua sắm văn phòng phẩm, vật liệu vệ sinh cho Bệnh viện Quận 7 năm 2024, giá trúng thầu 288,107 triệu đồng.

Bạn đọc

Đồng Tháp: Cuộc đua giành gói thầu 5 xe ép rác, 3 nhà thầu, chỉ 1 vượt qua

Gói thầu có giá 8,185 tỷ đồng mua 5 xe ép rác tại Đồng Tháp, 2 trong 3 nhà thầu bị loại vì không đáp ứng hồ sơ mời thầu, vì sao?

Gói thầu “Mua sắm 02 xe ép rác (tải trọng 4,5 tấn/xe) và 03 xe ép rác (tải trọng 3 tấn/xe)” có giá trị 8,185 tỷ đồng, do Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp làm chủ đầu tư, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Dù có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), song quá trình đánh giá cho thấy chỉ một đơn vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, dẫn đến kết quả gói thầu chỉ có một nhà thầu đủ điều kiện trúng thầu.

Chỉ một hồ sơ đáp ứng yêu cầu

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Tháp: Chốt nhà thầu thi công đường Âu Dương Lân

Vượt qua đánh giá, Liên danh Đạt Hồng Phát - Phan Kha đã trúng gói thầu thi công đường Âu Dương Lân với giá 5,956 tỷ đồng sau khi là đơn vị duy nhất dự thầu.

“Một mình một ngựa”

Dự án Đường Âu Dương Lân, Phường 9 có tổng mức đầu tư 7,096 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm C, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 (tên cũ là: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho) làm chủ đầu tư. Nguồn vốn đầu tư là ngân sách TP Mỹ Tho.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Tháp: Gói xây cầu Vịnh Cá Bông hơn 20 tỷ thu hút 4 nhà thầu

Gói thầu thi công xây dựng cầu Vịnh Cá Bông huyện Châu Thành (bổ sung) có giá hơn 20,4 tỷ đồng thu hút 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu…

Gói thầu đang được xét thầu

UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) đang tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án Cầu Vịnh Cá Bông, huyện Châu Thành (bổ sung). Gói thầu có giá dự toán 20,498 tỷ đồng, sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện là 360 ngày.

Xem chi tiết

