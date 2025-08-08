Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đồng Tháp: Cuộc đua giành gói thầu 5 xe ép rác, 3 nhà thầu, chỉ 1 vượt qua

Gói thầu có giá 8,185 tỷ đồng mua 5 xe ép rác tại Đồng Tháp, 2 trong 3 nhà thầu bị loại vì không đáp ứng hồ sơ mời thầu, vì sao?

Hữu Thông

Gói thầu “Mua sắm 02 xe ép rác (tải trọng 4,5 tấn/xe) và 03 xe ép rác (tải trọng 3 tấn/xe)” có giá trị 8,185 tỷ đồng, do Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp làm chủ đầu tư, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Dù có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), song quá trình đánh giá cho thấy chỉ một đơn vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, dẫn đến kết quả gói thầu chỉ có một nhà thầu đủ điều kiện trúng thầu.

Chỉ một hồ sơ đáp ứng yêu cầu

Theo biên bản mở thầu, 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Xây dựng Công nghiệp Đức Long, dự thầu 7,56 tỷ đồng; Công ty TNHH Đồng Tấn Hưng, dự thầu 7,99 tỷ đồng; Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV, dự thầu 8,155 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Tổ chuyên gia đã đánh giá chỉ có nhà thầu Đức Long đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực và kỹ thuật. Hai nhà thầu còn lại bị loại do không đạt yêu cầu, cụ thể:

Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV không đáp ứng tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt là yêu cầu về sản lượng sản xuất tối thiểu 15 xe ép rác/tháng trong vòng 5 năm. Đơn vị này cũng không cung cấp tài liệu làm rõ khi được yêu cầu.

Công ty TNHH Đồng Tấn Hưng bị đánh giá “không đạt” về kỹ thuật do thiếu các tài liệu quan trọng như bản vẽ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật, cùng bản dịch hợp pháp các tài liệu tiếng nước ngoài.

anh-kq.jpg
Quyết định số 701/QĐ-CN&MTĐT ngày 28/7/2025 của Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp, phê duyệt cho Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Xây dựng Công nghiệp Đức Long trùng thầu. Nguồn: MSC

Quy trình đánh giá được thực hiện đúng quy định

Theo hồ sơ, gói thầu được công khai thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 12/6/2025. Tổ chuyên gia đánh giá được thành lập theo Quyết định số 371/QĐ-CN&MTĐT ngày 20/5/2025, thực hiện các bước đánh giá độc lập, khách quan.

Đáng chú ý, bên mời thầu đã gửi văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ với các nhà thầu, tạo điều kiện bổ sung thông tin theo đúng quy định. Báo cáo đánh giá cũng khẳng định không có ý kiến bảo lưu từ thành viên Tổ chuyên gia, thể hiện sự thống nhất trong đánh giá hồ sơ.

Trong phần nhận xét cuối cùng, Tổ chuyên gia kết luận quá trình lựa chọn nhà thầu đã đảm bảo các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tiêu chí có quá khắt khe?

Dù quy trình được thực hiện đầy đủ, việc chỉ có một nhà thầu đáp ứng tất cả tiêu chí phần nào đặt ra câu hỏi về mức độ phù hợp của hồ sơ mời thầu.

Chẳng hạn, yêu cầu nhà thầu phải có sản lượng sản xuất tối thiểu 15 xe ép rác/tháng trong vòng 5 năm gần nhất, hay trung tâm bảo hành phải có chứng chỉ ISO 9001:2015 đối với trung tâm bảo hành có thể trở thành rào cản, khiến các nhà thầu tiềm năng gặp khó khăn trong việc đáp ứng.

Tuy vậy, báo cáo đánh giá E-HSDT không ghi nhận nội dung nào vi phạm quy định hoặc gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Trên cơ sở đó, Công ty Đức Long được đề xuất trúng thầu với giá 7,56 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng: “Quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật là yếu tố bắt buộc. Tuy nhiên, khi một gói thầu thu hút nhiều nhà thầu nhưng cuối cùng chỉ còn một đơn vị đáp ứng yêu cầu, cần xem xét lại tính khả thi của bộ tiêu chí trong hồ sơ mời thầu. Các yêu cầu kỹ thuật và năng lực nếu quá chặt có thể vô tình hạn chế sự tham gia, làm giảm tính cạnh tranh.”

Cũng theo luật sư, trong bối cảnh các gói thầu được tổ chức qua mạng nhằm tăng cường minh bạch và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, việc rà soát lại các điều kiện trong hồ sơ mời thầu là cần thiết. “Điều này vừa giúp đảm bảo chất lượng, vừa góp phần thúc đẩy cạnh tranh thực chất trong hoạt động đấu thầu,” ông nhấn mạnh.

#đấu thầu xe ép rác Đồng Tháp #gói thầu mua sắm xe ép rác #các nhà thầu xe ép rác Đồng Tháp #quy trình đấu thầu minh bạch #tiêu chí lựa chọn nhà thầu #đánh giá hồ sơ dự thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Bảy nhà thầu cạnh tranh quyết liệt gói thầu sửa chữa trường học ở Đồng Tháp

Gói thầu xây dựng thuộc Dự án cải tạo các trường THCS-THPT tại Đồng Tháp thu hút 7 nhà thầu với mức giảm giá chênh lệch đáng kể, tạo nên cuộc đua gay cấn...

Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THCS-THPT Tân Thành, Trường THPT Tràm Chim và Trường THPT Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp làm Chủ đầu tư. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã được Giám đốc Sở phê duyệt ngày 21/6/2025 theo quyết định số 237/QĐ-SGDĐT.

Dự án có tổng mức đầu tư 12,570 tỷ đồng (Nguồn vốn thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2024 do ngân sách tỉnh phân bổ). Trong đó, gói thầu số 03: Thi công xây dựng, có giá dự toán 11,156 tỷ đồng, được mở thầu vào lúc 08h06 ngày 03/07/2025. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, kể từ ngày khởi công.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Tháp: Chốt nhà thầu thi công đường Âu Dương Lân

Vượt qua đánh giá, Liên danh Đạt Hồng Phát - Phan Kha đã trúng gói thầu thi công đường Âu Dương Lân với giá 5,956 tỷ đồng sau khi là đơn vị duy nhất dự thầu.

“Một mình một ngựa”

Dự án Đường Âu Dương Lân, Phường 9 có tổng mức đầu tư 7,096 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm C, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 (tên cũ là: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho) làm chủ đầu tư. Nguồn vốn đầu tư là ngân sách TP Mỹ Tho.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Tháp: Gói xây cầu Vịnh Cá Bông hơn 20 tỷ thu hút 4 nhà thầu

Gói thầu thi công xây dựng cầu Vịnh Cá Bông huyện Châu Thành (bổ sung) có giá hơn 20,4 tỷ đồng thu hút 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu…

Gói thầu đang được xét thầu

UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) đang tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án Cầu Vịnh Cá Bông, huyện Châu Thành (bổ sung). Gói thầu có giá dự toán 20,498 tỷ đồng, sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện là 360 ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới