Đồng Tháp: Cuộc đua giành gói thầu 5 xe ép rác, 3 nhà thầu, chỉ 1 vượt qua

Gói thầu có giá 8,185 tỷ đồng mua 5 xe ép rác tại Đồng Tháp, 2 trong 3 nhà thầu bị loại vì không đáp ứng hồ sơ mời thầu, vì sao?

Gói thầu “Mua sắm 02 xe ép rác (tải trọng 4,5 tấn/xe) và 03 xe ép rác (tải trọng 3 tấn/xe)” có giá trị 8,185 tỷ đồng, do Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp làm chủ đầu tư, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Dù có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), song quá trình đánh giá cho thấy chỉ một đơn vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, dẫn đến kết quả gói thầu chỉ có một nhà thầu đủ điều kiện trúng thầu.

Chỉ một hồ sơ đáp ứng yêu cầu

Theo biên bản mở thầu, 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Xây dựng Công nghiệp Đức Long, dự thầu 7,56 tỷ đồng; Công ty TNHH Đồng Tấn Hưng, dự thầu 7,99 tỷ đồng; Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV, dự thầu 8,155 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Tổ chuyên gia đã đánh giá chỉ có nhà thầu Đức Long đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực và kỹ thuật. Hai nhà thầu còn lại bị loại do không đạt yêu cầu, cụ thể:

Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV không đáp ứng tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt là yêu cầu về sản lượng sản xuất tối thiểu 15 xe ép rác/tháng trong vòng 5 năm. Đơn vị này cũng không cung cấp tài liệu làm rõ khi được yêu cầu.

Công ty TNHH Đồng Tấn Hưng bị đánh giá “không đạt” về kỹ thuật do thiếu các tài liệu quan trọng như bản vẽ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật, cùng bản dịch hợp pháp các tài liệu tiếng nước ngoài.

Quyết định số 701/QĐ-CN&MTĐT ngày 28/7/2025 của Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp, phê duyệt cho Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Xây dựng Công nghiệp Đức Long trùng thầu. Nguồn: MSC

Quy trình đánh giá được thực hiện đúng quy định

Theo hồ sơ, gói thầu được công khai thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 12/6/2025. Tổ chuyên gia đánh giá được thành lập theo Quyết định số 371/QĐ-CN&MTĐT ngày 20/5/2025, thực hiện các bước đánh giá độc lập, khách quan.

Đáng chú ý, bên mời thầu đã gửi văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ với các nhà thầu, tạo điều kiện bổ sung thông tin theo đúng quy định. Báo cáo đánh giá cũng khẳng định không có ý kiến bảo lưu từ thành viên Tổ chuyên gia, thể hiện sự thống nhất trong đánh giá hồ sơ.

Trong phần nhận xét cuối cùng, Tổ chuyên gia kết luận quá trình lựa chọn nhà thầu đã đảm bảo các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tiêu chí có quá khắt khe?

Dù quy trình được thực hiện đầy đủ, việc chỉ có một nhà thầu đáp ứng tất cả tiêu chí phần nào đặt ra câu hỏi về mức độ phù hợp của hồ sơ mời thầu.

Chẳng hạn, yêu cầu nhà thầu phải có sản lượng sản xuất tối thiểu 15 xe ép rác/tháng trong vòng 5 năm gần nhất, hay trung tâm bảo hành phải có chứng chỉ ISO 9001:2015 đối với trung tâm bảo hành có thể trở thành rào cản, khiến các nhà thầu tiềm năng gặp khó khăn trong việc đáp ứng.

Tuy vậy, báo cáo đánh giá E-HSDT không ghi nhận nội dung nào vi phạm quy định hoặc gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Trên cơ sở đó, Công ty Đức Long được đề xuất trúng thầu với giá 7,56 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng: “Quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật là yếu tố bắt buộc. Tuy nhiên, khi một gói thầu thu hút nhiều nhà thầu nhưng cuối cùng chỉ còn một đơn vị đáp ứng yêu cầu, cần xem xét lại tính khả thi của bộ tiêu chí trong hồ sơ mời thầu. Các yêu cầu kỹ thuật và năng lực nếu quá chặt có thể vô tình hạn chế sự tham gia, làm giảm tính cạnh tranh.”

Cũng theo luật sư, trong bối cảnh các gói thầu được tổ chức qua mạng nhằm tăng cường minh bạch và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, việc rà soát lại các điều kiện trong hồ sơ mời thầu là cần thiết. “Điều này vừa giúp đảm bảo chất lượng, vừa góp phần thúc đẩy cạnh tranh thực chất trong hoạt động đấu thầu,” ông nhấn mạnh.