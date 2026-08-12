Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Palisade HEV mới tại Việt Nam.

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức tổ chức sự kiện “Lái thử và trải nghiệm Bộ đôi sản phẩm Hyundai Turbo Hybrid - Uy lực bứt phá, vận hành vượt trội”, mang đến cho khách mời cơ hội trực tiếp khám phá thiết kế, tiện nghi, công nghệ và đặc biệt là khả năng vận hành của Hyundai Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid – hai mẫu xe mới trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa của Hyundai tại Việt Nam.

Thông qua các bài thử được thiết kế chuyên biệt dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, khách mời có cơ hội cảm nhận rõ những đặc trưng của công nghệ Hyundai Turbo Hybrid: khả năng tăng tốc mạnh mẽ, phản hồi nhanh, vận hành êm ái và chuyển đổi linh hoạt giữa động cơ xăng và mô-tơ điện.

Hyundai Turbo Hybrid – hai lựa chọn cho hai nhu cầu khác biệt

Trong khuôn khổ sự kiện, Hyundai Thành Công Việt Nam mang tới cơ hội trải nghiệm vận hành thực tế hai mẫu xe mới sắp ra mắt của thương hiệu: Hyundai Palisade Hybrid – mẫu SUV đầu bảng cao cấp và sang trọng của Hyundai tại Việt Nam và Hyundai Tucson Hybrid – mẫu C-SUV hướng tới nhóm khách hàng hiện đại, năng động.

Hyundai Thành Công tổ chức lái thử Tucson Hybrid và Palisade Hybrid mới.

Cả hai cùng sử dụng hệ động cơ Turbo Hybrid của Hyundai, trong đó mô-tơ điện được tích hợp trực tiếp vào hệ truyền động, giúp hệ thống chủ động phối hợp động cơ xăng và mô-tơ điện tùy theo điều kiện vận hành. Cách tiếp cận này hướng tới sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành, hiệu quả sử dụng nhiên liệu và tối ưu cảm giác lái.

Hyundai Palisade Hybrid – chuẩn mực SUV cao cấp thế hệ mới

Là mẫu SUV đầu bảng của Hyundai tại Việt Nam, Palisade Hybrid gây ấn tượng ngay từ thiết kế với ngôn ngữ Bold Premium. Kiến trúc thân xe vuông vức, bề thế kết hợp mặt ca-lăng lớn, hệ thống đèn LED đặt dọc và các đường nét được xử lý mạnh mẽ tạo nên diện mạo đặc trưng, nhấn mạnh vị thế của một mẫu SUV cao cấp.

Là mẫu SUV đầu bảng của Hyundai tại Việt Nam, Palisade Hybrid hoàn toàn mới gây ấn tượng ngay từ thiết kế với ngôn ngữ Bold Premium.

Palisade Hybrid sở hữu kích thước cao lớn và bề thế, chiều dài trục cơ sở đạt 2.970 mm, mang đến không gian rộng rãi cho cả ba hàng ghế. Khoang nội thất được định hướng theo phong cách cao cấp với ghế da Nappa, cụm màn hình kép panorama cong 27 inch, hệ thống âm thanh 14 loa Bose, vô-lăng chỉnh điện tích hợp sưởi và hệ thống đèn nội thất Ambient Lighting 64 màu.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động TMED-II – nền tảng Hybrid thế hệ mới của Hyundai, với cấu trúc mô-tơ kép, hộp số và hệ thống điều khiển năng lượng được tích hợp nhằm tối ưu hiệu suất vận hành. Palisade Hybrid sử dụng động cơ Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid, kết hợp hai mô-tơ điện, cho công suất tổng thể khoảng 334 PS và mô-men xoắn cực đại 460 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Xe có chiều dài cơ sở 2.970 mm, cabin ba hàng ghế với ghế da Nappa, cụm màn hình panorama cong 27 inch, âm thanh Bose 14 loa và đèn viền nội thất 64 màu.

Việc sử dụng hộp số tự động 6 cấp thay vì hộp số e-CVT tạo nên một đặc trưng vận hành khác biệt, với các cấp số cơ khí thực thụ hỗ trợ truyền lực trực tiếp và đem lại cảm giác tăng tốc dứt khoát và đầy hứng khởi. Đây cũng là một trong những điểm giúp Palisade Hybrid hướng tới sự cân bằng giữa sức mạnh của một mẫu SUV cỡ lớn và hiệu quả của hệ truyền động Hybrid.

Palisade Hybrid sử dụng hệ truyền động TMED-II thế hệ mới, kết hợp động cơ Smartstream 2.5 T-GDi với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 334 PS và mô-men xoắn 460 Nm.

Hệ thống Smart Regenerative Braking – phanh tái sinh thông minh có khả năng phân tích điều kiện giao thông để tự động điều chỉnh mức độ thu hồi năng lượng, góp phần tạo cảm giác giảm tốc tự nhiên và mượt mà. Trong khi đó, các công nghệ như e-Motion Drive, e-Dynamic Drive và hệ thống quản lý năng lượng thông minh hỗ trợ cải thiện độ ổn định, khả năng phản hồi và sự thoải mái trong quá trình vận hành.

Palisade Hybrid cũng ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế khi được vinh danh 2026 North American Utility Vehicle of the Year™ – giải thưởng do hội đồng 50 nhà báo ô tô độc lập tại Mỹ và Canada bình chọn sau quá trình đánh giá thực tế. Mẫu xe đồng thời lọt Top 3 vòng chung kết World Car of the Year 2026, trong khi thiết kế Palisade thế hệ mới từng giành Red Dot Award 2025 và iF Design Award 2025.

Xe được trang bị phanh tái sinh thông minh Smart Regenerative Braking cùng các công nghệ e-Motion Drive và e-Dynamic Drive hỗ trợ kiểm soát chuyển động thân xe.

Về an toàn, Palisade Hybrid được trang bị hệ thống Hyundai SmartSense với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái, cùng cấu trúc thân xe được gia cường nhằm nâng cao khả năng bảo vệ hành khách. Tại Australia, Palisade Hybrid đã đạt 5 sao ANCAP, trong khi Palisade 2026 tại Mỹ được IIHS trao TOP SAFETY PICK trong đánh giá năm 2025.

Hyundai Tucson Hybrid – lựa chọn Hybrid hàng đầu trong phân khúc C-SUV

Hyundai Tucson Hybrid hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách sống hiện đại, năng động nhưng vẫn đề cao sự tiện nghi và hiệu quả sử dụng.

Tucson Hybrid sở hữu thiết kế Sensuous Sportiness, kết hợp kiểu dáng hiện đại với không gian nội thất rộng rãi. Xe có kích thước tổng thể 4.640 x 1.865 x 1.665 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm, duy trì lợi thế về không gian sử dụng trong phân khúc C-SUV.

Hyundai Tucson Hybrid hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách sống hiện đại, năng động nhưng vẫn đề cao sự tiện nghi và hiệu quả sử dụng.

Xe sử dụng động cơ Smartstream 1.6 T-GDi Hybrid kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 235 PS và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Hệ thống Hybrid TMED-I tích hợp mô-tơ điện trực tiếp vào hộp số tự động 6 cấp, trong khi công nghệ Active Shift Control (ASC) giúp tối ưu thời gian chuyển số, mang lại phản hồi nhanh và cảm giác lái tự nhiên.

Bên cạnh khả năng vận hành, Tucson Hybrid được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ trải nghiệm lái như e-Motion (bao gồm e-Motion Comfort, e-Dynamic Drive, e-Handling và e-Ride), trong đó mô-tơ điện có thể hỗ trợ kiểm soát lực kéo, độ ổn định khi vào cua và khả năng phản hồi khi đánh lái đột ngột. Hệ thống Smart Regenerative Braking cũng tự động điều chỉnh mức phanh tái sinh theo điều kiện vận hành.

Tucson Hybrid mới sử dụng động cơ Smartstream 1.6 T-GDi Hybrid kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 235 PS và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Tucson cũng là một trong những mẫu xe Hyundai đạt thành tích cao về an toàn tại các thị trường quốc tế. Trong đánh giá IIHS năm 2026, Tucson nằm trong nhóm các mẫu xe Hyundai đạt TOP SAFETY PICK+ theo tiêu chuẩn đánh giá mới, nghiêm ngặt hơn.

Trực tiếp cảm nhận sức mạnh của Hyundai Turbo Hybrid

Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi các bài thử vận hành được xây dựng nhằm giúp khách mời trực tiếp cảm nhận sự khác biệt của hệ truyền động Hyundai Turbo Hybrid.

Dưới sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên lái thử chuyên nghiệp, khách mời được làm quen với những nguyên tắc lái xe an toàn trước khi bước vào các bài thử tăng tốc, Slalom, chuyển làn khẩn cấp, phanh và kiểm soát xe trên địa hình dốc.

Xe có thể khởi động và di chuyển trong trạng thái sử dụng mô-tơ điện với độ êm ái cao, sau đó động cơ xăng được kích hoạt và phối hợp khi người lái yêu cầu gia tốc lớn hơn.

Ở bài thử tăng tốc, khách mời có cơ hội cảm nhận rõ khả năng phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện. Xe có thể khởi động và di chuyển trong trạng thái sử dụng mô-tơ điện với độ êm ái cao, sau đó động cơ xăng được kích hoạt và phối hợp khi người lái yêu cầu gia tốc lớn hơn. Quá trình chuyển đổi giữa các trạng thái vận hành được kiểm soát nhằm duy trì sự liền mạch, đồng thời mang lại phản hồi chân ga nhanh và lực kéo mạnh.

Với Palisade Hybrid, sức mạnh của hệ truyền động 2.5 T-GDi Hybrid thể hiện rõ khi xe tăng tốc với tải trọng lớn hoặc trên những đoạn đường dốc. Trong khi đó, Tucson Hybrid cho thấy sự linh hoạt và phản hồi nhanh trong các tình huống tăng tốc, chuyển hướng và thay đổi tốc độ liên tục.

Các bài thử Slalom giúp khách mời có thể cảm nhận khả năng kiểm soát thân xe khi liên tục chuyển hướng. Ở bài thử chuyển làn khẩn cấp, những pha đánh lái dứt khoát cho thấy vai trò của các hệ thống hỗ trợ kiểm soát lực kéo, cân bằng và chuyển động thân xe.

Tucson Hybrid cũng sở hữu các công nghệ e-Motion hỗ trợ kiểm soát lực kéo, độ ổn định khi vào cua và phản hồi của xe, bên cạnh hệ thống phanh tái sinh thông minh.

Bên cạnh đó, bài thử phanh và kiểm soát xe trên dốc có thể mang đến cho khách mời trải nghiệm khả năng kiểm soát tốc độ, độ ổn định và sự phối hợp giữa hệ thống phanh ma sát với phanh tái sinh.

Thông qua chuỗi bài thử, công nghệ Hybrid được thể hiện không đơn thuần ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mà còn ở cách hệ thống điện hóa hỗ trợ bứt tốc, kiểm soát thân xe, cải thiện độ ổn định, mang đến cảm giác lái vừa mạnh mẽ, vừa êm ái và nâng cao sự thoải mái trong những tình huống vận hành thực tế.

Mở rộng lựa chọn xe năng lượng mới cho khách hàng Việt Nam

Trên phạm vi toàn cầu, Hyundai Motor đang phát triển danh mục công nghệ điện hóa đa dạng, gồm Hybrid, Plug-in Hybrid (PHEV), EREV, xe điện pin (BEV) và xe pin nhiên liệu hydro (FCEV). Chiến lược đa dạng hóa công nghệ cho phép Hyundai đáp ứng sự khác biệt về hạ tầng, điều kiện vận hành và nhu cầu sử dụng tại từng thị trường.

Sự xuất hiện của bộ đôi Hyundai Turbo Hybrid mới sẽ tiếp tục mở rộng lựa chọn cho khách hàng Việt trong quá trình chuyển dịch sang các phương tiện xanh hoá.

Tại Việt Nam, Hyundai Thành Công Việt Nam đã và đang từng bước mở rộng danh mục xe năng lượng mới với các sản phẩm như IONIQ 5 và Santa Fe Hybrid, trước khi đưa Tucson Hybrid và Palisade Hybrid vào danh mục sản phẩm.

Sự xuất hiện của bộ đôi sản phẩm Hyundai Turbo Hybrid mới này sẽ tiếp tục mở rộng lựa chọn cho khách hàng Việt Nam trong quá trình chuyển dịch sang các phương tiện xanh hoá. Với hai sản phẩm ở hai phân khúc khác nhau, Hyundai Thành Công Việt Nam hướng tới mang đến một cách tiếp cận điện hóa linh hoạt và thông minh hơn: vẫn giữ được sự tiện dụng của xe sử dụng nhiên liệu truyền thống, trong khi tận dụng ưu thế của mô-tơ điện để nâng cao hiệu quả và trải nghiệm vận hành.