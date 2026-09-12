Gần 3.000 xe Hyundai đến tay khách Việt trong tháng 8/2026

Doanh số Hyundai tại Việt Nam đạt gần 3.000 xe trong tháng 8/2026, đưa tổng lượng xe bán ra từ đầu năm lên hơn 31.500. Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất.

Video: Hyundai SantaFe Hybrid về Việt Nam có gì?

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) vừa thông báo doanh số các dòng xe Hyundai trong tháng 8/2026 đạt 2.928 chiếc. Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng xe Hyundai bàn giao tới khách hàng đạt 31.540 chiếc.

Creta là sản phẩm bán chạy nhất của Hyundai trong tháng khi ghi nhận 609 xe. Mẫu SUV cỡ B tiếp tục nhận được sự quan tâm nhờ kiểu dáng trẻ trung, khả năng di chuyển linh hoạt và hệ thống trang bị phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, Creta đạt 6.000 xe, cao nhất trong danh mục xe du lịch của Hyundai.

Creta là mẫu Hyundai bán chạy nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam.

Ngay phía sau là Tucson với 607 xe bán ra. Khoảng cách doanh số giữa hai mẫu xe chỉ là 2 chiếc. Ở phân khúc C-SUV, Tucson tiếp tục tạo dấu ấn nhờ phong cách thiết kế thể thao, khả năng vận hành ổn định cùng hàm lượng công nghệ và trang bị phong phú. Những yếu tố này giúp mẫu xe duy trì sức hút với nhóm khách hàng đề cao cả tính thực dụng lẫn trải nghiệm sử dụng.

SantaFe ghi nhận 103 xe bán ra trong tháng 8, trong khi Palisade đạt 98 xe. SantaFe tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe đa dụng với kiểu dáng khỏe khoắn, khoang nội thất rộng, khả năng vận hành linh hoạt và nhiều trang bị tiện nghi, công nghệ.

SantaFe ghi nhận 103 xe bán ra trong tháng 8, trong khi Palisade đạt 98 xe.

Nhờ đó, mẫu xe có thể đáp ứng nhiều mục đích sử dụng, từ đi lại cá nhân, phục vụ gia đình đến công việc. Trong tháng 9, SantaFe được hưởng chương trình khuyến mại với tổng giá trị cao nhất lên tới 220 triệu đồng.

Hyundai Stargazer có 153 xe được bàn giao trong tháng. Mẫu MPV này tiếp tục phát huy lợi thế ở không gian sử dụng rộng rãi, cách bố trí thực dụng và khả năng khai thác linh hoạt, phù hợp với cả nhu cầu gia đình, cá nhân lẫn khách hàng mua xe để kinh doanh dịch vụ.

Ở phân khúc C-SUV, Tucson tiếp tục tạo dấu ấn nhờ phong cách thiết kế thể thao, khả năng vận hành ổn định cùng hàm lượng công nghệ và trang bị phong phú.

Bên cạnh đó, mảng xe thương mại của Hyundai ghi nhận 995 xe bán ra trong tháng 8, đưa tổng lượng tiêu thụ sau 8 tháng đầu năm lên 9.549 xe. Đây tiếp tục là nhóm sản phẩm đóng góp đáng kể vào kết quả chung của Hyundai Thành Công, đồng thời phục vụ nhu cầu sử dụng đa dạng trong vận tải, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động dịch vụ.