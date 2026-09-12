Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Gần 3.000 xe Hyundai đến tay khách Việt trong tháng 8/2026

Doanh số Hyundai tại Việt Nam đạt gần 3.000 xe trong tháng 8/2026, đưa tổng lượng xe bán ra từ đầu năm lên hơn 31.500. Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất.

Nguyễn Thảo
Video: Hyundai SantaFe Hybrid về Việt Nam có gì?

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) vừa thông báo doanh số các dòng xe Hyundai trong tháng 8/2026 đạt 2.928 chiếc. Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng xe Hyundai bàn giao tới khách hàng đạt 31.540 chiếc.

Creta là sản phẩm bán chạy nhất của Hyundai trong tháng khi ghi nhận 609 xe. Mẫu SUV cỡ B tiếp tục nhận được sự quan tâm nhờ kiểu dáng trẻ trung, khả năng di chuyển linh hoạt và hệ thống trang bị phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, Creta đạt 6.000 xe, cao nhất trong danh mục xe du lịch của Hyundai.

2-805.jpg
Creta là mẫu Hyundai bán chạy nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam.

Ngay phía sau là Tucson với 607 xe bán ra. Khoảng cách doanh số giữa hai mẫu xe chỉ là 2 chiếc. Ở phân khúc C-SUV, Tucson tiếp tục tạo dấu ấn nhờ phong cách thiết kế thể thao, khả năng vận hành ổn định cùng hàm lượng công nghệ và trang bị phong phú. Những yếu tố này giúp mẫu xe duy trì sức hút với nhóm khách hàng đề cao cả tính thực dụng lẫn trải nghiệm sử dụng.

SantaFe ghi nhận 103 xe bán ra trong tháng 8, trong khi Palisade đạt 98 xe. SantaFe tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe đa dụng với kiểu dáng khỏe khoắn, khoang nội thất rộng, khả năng vận hành linh hoạt và nhiều trang bị tiện nghi, công nghệ.

4-7969.jpg
SantaFe ghi nhận 103 xe bán ra trong tháng 8, trong khi Palisade đạt 98 xe.

Nhờ đó, mẫu xe có thể đáp ứng nhiều mục đích sử dụng, từ đi lại cá nhân, phục vụ gia đình đến công việc. Trong tháng 9, SantaFe được hưởng chương trình khuyến mại với tổng giá trị cao nhất lên tới 220 triệu đồng.

Hyundai Stargazer có 153 xe được bàn giao trong tháng. Mẫu MPV này tiếp tục phát huy lợi thế ở không gian sử dụng rộng rãi, cách bố trí thực dụng và khả năng khai thác linh hoạt, phù hợp với cả nhu cầu gia đình, cá nhân lẫn khách hàng mua xe để kinh doanh dịch vụ.

4-7969.jpg
Ở phân khúc C-SUV, Tucson tiếp tục tạo dấu ấn nhờ phong cách thiết kế thể thao, khả năng vận hành ổn định cùng hàm lượng công nghệ và trang bị phong phú.

Bên cạnh đó, mảng xe thương mại của Hyundai ghi nhận 995 xe bán ra trong tháng 8, đưa tổng lượng tiêu thụ sau 8 tháng đầu năm lên 9.549 xe. Đây tiếp tục là nhóm sản phẩm đóng góp đáng kể vào kết quả chung của Hyundai Thành Công, đồng thời phục vụ nhu cầu sử dụng đa dạng trong vận tải, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động dịch vụ.

#Gần 3.000 xe Hyundai bán ra tại Việt Nam #Hyundai #xe hơi #Việt Nam #doanh số #Creta

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Doanh số Hyundai tăng vọt nhờ sức hút của xe hybrid

Hyundai vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu 2026 tại thị trường Mỹ với mức tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý là các dòng xe hybrid tăng mạnh.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Tucson Hybrid 2026 mới.

Theo số liệu từ Hyundai Motor America, hãng đã bán được 450.568 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái (439.280 xe). Đây là kết quả nửa đầu năm cao nhất trong lịch sử hoạt động của Hyundai tại Mỹ.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Doanh số Hyundai Creta tăng mạnh cuối năm 2025 và đầu 2026

Doanh số bán xe Hyundai Creta tăng mạnh cuối 2025 và đầu 2026, vượt Toyota Yaris Cross đã cho thấy dấu hiệu dịch chuyển trong phân khúc CUV cỡ B tại Việt Nam.

Video: Giới thiệu mẫu xe Hyundai Creta 2025 mới.

Số liệu bán hàng mới nhất từ Hyundai Thành Công và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy Hyundai Creta đang tạo ra sự thay đổi đáng chú ý trong phân khúc CUV cỡ B. Mẫu xe này đã vượt doanh số Toyota Yaris Cross trong hai tháng liên tiếp.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Kia Sorento dẫn đầu doanh số tại Hàn Quốc, "vượt mặt" Hyundai SantaFe

Theo dữ liệu mới nhất, Kia Sorento tiếp tục giữ vững vị thế là mẫu SUV bán chạy nhất tại Hàn Quốc, trong khi Hyundai SantaFe ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt,.

Video: Xem Kia Sorento và Hyundai SantaFe 2025 thử nghiệm an toàn.

Tính đến cuối năm 2025, khoảng cách doanh số giữa Hyundai Sorento và Hyundai SantaFe tại Hàn Quốc đã lên tới hơn 42.000 xe – một con số cho thấy sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng. Trong khi Sorento duy trì sức hút nhờ thiết kế quen thuộc và đồng bộ với toàn bộ dải sản phẩm của Kia, thì SantaFe thế hệ mới lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế, đặc biệt ở cụm đèn hậu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Apple đổi giọng dưới thời John Ternus

Apple đổi giọng dưới thời John Ternus

Ngay keynote đầu tiên với cương vị CEO, John Ternus đã đưa đối thủ vào câu chuyện về iPhone Duo, cho thấy Apple có thể bước vào kỷ nguyên mới quyết liệt hơn.