Đại học Kiến trúc TP HCM: 2 nhà thầu cạnh tranh gói xây lắp 3,7 tỷ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trường Đại học Kiến trúc TP HCM đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp các phòng Hội thảo và văn phòng làm việc các Khoa thuộc Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh". Dự án có tổng mức đầu tư 5.620.183.324 đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Trong đó, hạng mục quy mô lớn nhất là Gói thầu Thi công xây lắp (mã TBMT: IB2600334392), có giá gói thầu được phê duyệt là 3.725.467.338 đồng.

Gói thầu được ban hành theo Quyết định phê duyệt dự án số 647/QĐ-ĐHKT ngày 16/06/2026, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 655/QĐ-ĐHKT ngày 18/06/2026 và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 693/QĐ-ĐHKT ngày 03/07/2026 do PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP HCM ký. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện 90 ngày.

Biên bản mở thầu đăng tải ngày 15/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 2 đơn vị tham gia dự thầu.

Cụ thể, Liên danh Công ty An Bình - Huỳnh Gia Phát (do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại An Bình đại diện liên danh) đưa ra giá dự thầu 3.562.614.272 đồng sau đó gửi kèm thư giảm giá 3,7%, hạ giá xuống còn 3.430.797.544 đồng. Mức giá này nếu được công bố trúng thầu sẽ giúp tiết kiệm số tiền 294.669.793 đồng, tương đương 7,91%.

Nguồn: MSC

Trong khi đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Xây dựng Phát triển Gia Khang dự thầu với giá 3.575.701.507 đồng, với mức giá chào này nếu trúng thầu sẽ giảm 149.765.830 đồng so với giá gói thầu, tương đương 4,02%. Cả 2 nhà thầu đều đề xuất tiến độ thi công 90 ngày và nộp bảo đảm dự thầu 55.000.000 đồng qua thư bảo lãnh ngân hàng đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Năng lực ứng viên dự thầu

Đối chiếu dữ liệu lịch sử đấu thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại An Bình (MST: 0312181619) có trụ sở tại số 43/6A1 Đường Số 7, KP53, Phường Linh Xuân, TP HCM, tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2016 do ông Trần Hữu Bình là người đại diện pháp luật, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là mua sắm hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn và Tư vấn. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu nhà thầu đã tham gia khoảng 68 gói thầu trên cả nước và trúng 29 gói.

Về phía ứng viên còn lại, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Xây dựng Phát triển Gia Khang (MST: 0317605854), có địa chỉ tại số 42/5-7 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, TP HCM, tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2024, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Mỹ Giang, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là mua sắm hàng hóa, Xây lắp. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu đã tham gia khoảng 17 gói thầu trên địa bàn TP HCM và tỉnh Lâm Đồng, trúng 5 gói.

Hiện, gói thầu IB2600334392 đang trong giai đoạn đánh giá chi tiết. Việc đánh giá hồ sơ thầu cần bảo đảm tính công bằng, minh bạch nhằm chọn được nhà thầu tối ưu về kỹ thuật và giá thành cho Trường Đại học Kiến trúc TP HCM. Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.