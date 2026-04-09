Tây Ninh: Gói thầu đường SNO.11 và "kịch bản" khiến đối thủ bị loại [Kỳ 1]

Gói thầu xây dựng đường SNO.11 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng tại xã Tân Hòa (Tây Ninh) vừa tìm được chủ nhân. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất đã "ngã ngựa" ngay từ bước hồ sơ pháp lý vì một thiếu sót trong thư bảo lãnh dự thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hạ tầng giao thông tại các đơn vị hành chính mới của tỉnh Tây Ninh đang được đầu tư mạnh mẽ sau khi thực hiện sắp xếp địa giới từ ngày 01/07/2025. Trong đó, dự án đường SNO.11 là một trong những công trình trọng điểm tại xã Tân Hòa, đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ xã Tân Hòa cũ và xã Suối Ngô.

Ngày 24/03/2026, bà Lương Hiền Thảo, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hòa đã ký Quyết định số 305/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường SNO.11. Theo quyết định này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến (địa chỉ tại tỉnh Tây Ninh) là đơn vị trúng thầu với giá 6.206.205.655 đồng. So với giá gói thầu là 6.556.122.571 đồng, gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,3%.

Quyết định số 305/QĐ-PKT

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, diễn biến tại gói thầu này (số TBMT: IB2600058461) mang đến nhiều bất ngờ. Theo Biên bản mở thầu ngày 06/03/2026, có 2 nhà thầu tham gia dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến và Liên danh SNO.11. Tuy nhiên, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 10/BC-TCG ngày 16/03/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, nhà thầu Liên danh SNO.11 đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ.

Cụ thể, Bảo đảm dự thầu của nhà thầu Liên danh SNO.11 không có nội dung cam kết số 7 theo quy định tại Ghi chú (4) Mẫu số 04B ban hành kèm theo Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nội dung thiếu sót này liên quan đến cam kết: "Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả". Do thiếu cam kết này, thư bảo lãnh bị coi là không hợp lệ và gây bất lợi cho chủ đầu tư.

Việc đối thủ bị loại vì lỗi "sơ đẳng" đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến tiến sâu vào các bước đánh giá tiếp theo và trúng thầu.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Các mẫu hồ sơ thầu theo Thông tư 79/2025/TT-BTC có những quy định rất chặt chẽ về bảo đảm dự thầu, đặc biệt đối với nhà thầu liên danh để ràng buộc trách nhiệm chung. Việc nhà thầu thiếu sót các cam kết bắt buộc cho thấy sự chủ quan trong công tác chuẩn bị hồ sơ pháp lý, dẫn đến mất đi cơ hội cạnh tranh một cách đáng tiếc".

