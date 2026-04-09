Tây Ninh: Gói thầu đường SNO.11 và "kịch bản" khiến đối thủ bị loại [Kỳ 1]

Gói thầu xây dựng đường SNO.11 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng tại xã Tân Hòa (Tây Ninh) vừa tìm được chủ nhân. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất đã "ngã ngựa" ngay từ bước hồ sơ pháp lý vì một thiếu sót trong thư bảo lãnh dự thầu.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hạ tầng giao thông tại các đơn vị hành chính mới của tỉnh Tây Ninh đang được đầu tư mạnh mẽ sau khi thực hiện sắp xếp địa giới từ ngày 01/07/2025. Trong đó, dự án đường SNO.11 là một trong những công trình trọng điểm tại xã Tân Hòa, đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ xã Tân Hòa cũ và xã Suối Ngô.

Ngày 24/03/2026, bà Lương Hiền Thảo, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hòa đã ký Quyết định số 305/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường SNO.11. Theo quyết định này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến (địa chỉ tại tỉnh Tây Ninh) là đơn vị trúng thầu với giá 6.206.205.655 đồng. So với giá gói thầu là 6.556.122.571 đồng, gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,3%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, diễn biến tại gói thầu này (số TBMT: IB2600058461) mang đến nhiều bất ngờ. Theo Biên bản mở thầu ngày 06/03/2026, có 2 nhà thầu tham gia dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến và Liên danh SNO.11. Tuy nhiên, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 10/BC-TCG ngày 16/03/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, nhà thầu Liên danh SNO.11 đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ.

Cụ thể, Bảo đảm dự thầu của nhà thầu Liên danh SNO.11 không có nội dung cam kết số 7 theo quy định tại Ghi chú (4) Mẫu số 04B ban hành kèm theo Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nội dung thiếu sót này liên quan đến cam kết: "Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả". Do thiếu cam kết này, thư bảo lãnh bị coi là không hợp lệ và gây bất lợi cho chủ đầu tư.

Việc đối thủ bị loại vì lỗi "sơ đẳng" đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến tiến sâu vào các bước đánh giá tiếp theo và trúng thầu.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Các mẫu hồ sơ thầu theo Thông tư 79/2025/TT-BTC có những quy định rất chặt chẽ về bảo đảm dự thầu, đặc biệt đối với nhà thầu liên danh để ràng buộc trách nhiệm chung. Việc nhà thầu thiếu sót các cam kết bắt buộc cho thấy sự chủ quan trong công tác chuẩn bị hồ sơ pháp lý, dẫn đến mất đi cơ hội cạnh tranh một cách đáng tiếc".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Chân dung Công ty Đồng Tiến: 49 lần trúng thầu và "mối lương duyên" với đơn vị tư vấn.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Sau những con số trúng thầu "khủng" tại Hà Nội, hành trình của Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục tại TP HCM. Qua những thông báo thu chi công khai từ các cơ sở giáo dục, một "ma trận" phụ phí đang đè nặng lên vai phụ huynh, trong khi giá trị thực chất của bữa ăn học đường vẫn là một dấu hỏi lớn về tính minh bạch.

