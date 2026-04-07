Công ty Sao Việt: "Điểm đến" của các gói thầu thiết bị tại Petrolimex? [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại các đơn vị thành viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt đang cho thấy một "vị thế" đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp thiết bị hóa nghiệm và đo lường.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt (Công ty Kỹ thuật Sao Việt), có mã số doanh nghiệp là 0304201082, trụ sở tại TP HCM. Doanh nghiệp này do ông Trương Thoại Long giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Với quy mô nhân sự được ghi nhận chỉ khoảng 25 người, Công ty Kỹ thuật Sao Việt đang sở hữu một "bảng thành tích" đấu thầu đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 81%.



Tính đến tháng 3/2026, Công ty Kỹ thuật Sao Việt đã tham gia tổng cộng 158 gói thầu, trong đó trúng 128 gói, trượt 19 gói và một số gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng hơn 416,7 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm phần lớn với hơn 384 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này có một mối liên hệ mật thiết và thường xuyên trúng thầu tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Mới đây nhất, vào ngày 23/03/2026, Giám đốc Chi nhánh Petrolimex Bình Dương - Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn là ông Trịnh Đình Tuấn đã ký Quyết định số 14/QĐ-CNBD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Trang bị thiết bị đo nhiệt độ xăng dầu điện tử". Đơn vị được lựa chọn không ai khác chính là Công ty Kỹ thuật Sao Việt. Gói thầu này có giá trị trúng thầu là 1.471.770.000 đồng (đã bao gồm thuế 8% VAT).

Quyết định số 14/QĐ-CNBD

Điều đáng nói, gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với vai trò độc lập. Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-CNBD ngày 18/03/2026, giá gói thầu được xác định là 1.491.559.200 đồng. Như vậy, qua công tác chỉ định thầu, mức tiết kiệm cho chủ đầu tư khoảng 19,7 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,33%.

Không dừng lại ở đó, tại Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex (Skypec), Công ty Kỹ thuật Sao Việt cũng vừa ghi thêm vào danh sách trúng thầu gói "Mua hóa chất, chất chuẩn cho các Chi nhánh năm 2026". Ngày 03/03/2026, thay mặt Tổng Giám đốc Skypec, Phó Tổng Giám đốc Ngô Quốc Tuấn đã ký Quyết định số 094/PA-QĐ TGĐ phê duyệt cho Công ty Kỹ thuật Sao Việt trúng thầu với giá 2.193.361.200 đồng (đã bao gồm thuế GTGT). So với giá dự toán gói thầu là 2.342.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này đạt khoảng 6,35%.

Phân tích về hình thức chỉ định thầu và tỷ lệ tiết kiệm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Dù pháp luật cho phép chỉ định thầu trong một số trường hợp cụ thể, nhưng chủ đầu tư vẫn phải có trách nhiệm giải trình và đảm bảo giá trúng thầu là giá thị trường, mang lại hiệu quả cao nhất cho ngân sách hoặc vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. Việc trúng thầu sát giá hoặc chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm dưới 2% luôn là dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ để tránh thất thoát vốn."

Sự xuất hiện dày đặc của một doanh nghiệp tại một hệ sinh thái tập đoàn lớn như Petrolimex với tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại một số chi nhánh đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh. Liệu có hay không sự ưu ái cho "người quen" khi mà các gói thầu kỹ thuật quan trọng đều lần lượt rơi vào tay một đơn vị duy nhất?

