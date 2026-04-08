Công ty Sao Việt: Những gói thầu sát giá và câu chuyện tiết kiệm ngân sách [Kỳ 2]

Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt cho thấy sự xuất hiện dày đặc của doanh nghiệp này tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 với tỷ lệ tiết kiệm thường ở mức thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh hệ thống Petrolimex, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) cũng là một "sân chơi" quen thuộc của Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, tại đơn vị này, doanh nghiệp đã tham gia 26 gói thầu và được phê duyệt trúng đến 23 gói, tỷ lệ trúng thầu tại đây lên đến hơn 88%.



Tổng giá trị trúng thầu của Công ty Kỹ thuật Sao Việt tại Quatest 3 được ghi nhận hơn 12,6 tỷ đồng. Đáng lưu ý là tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đơn vị này đạt mức trung bình là 94,57%. Điều này đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại các gói thầu này chỉ đạt 5,5%. Trong hoạt động đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm càng thấp càng gây nghi ngại về tính hiệu quả kinh tế và thực chất của sự cạnh tranh giữa các nhà thầu.

Tại Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex (Skypec), một đối tác lớn khác, Công ty Kỹ thuật Sao Việt cũng thể hiện sự áp đảo khi tham gia 15 gói thầu và trúng 14 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại Skypec lên hơn 36,8 tỷ đồng, với tỷ lệ giá trúng so với giá dự toán trung bình là 95,18%.

Điển hình cho kịch bản trúng thầu sát giá là gói thầu "Mua vật tư tiêu hao thiết bị xác định trị số tách nước theo tiêu chuẩn ASTM D8073" do Skypec mời thầu vào cuối năm 2025. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 11/11/2025 của Tổ chuyên gia gồm các thành viên Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Văn Trung, Lê Đức Mạnh, Bùi Tuấn Anh và Trần Thế Thái, Công ty Kỹ thuật Sao Việt là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và đạt các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như kỹ thuật.

Ngày 05/12/2025, Phó Tổng Giám đốc Skypec Ngô Quốc Tuấn đã ký Quyết định số 548/PA - QD-TGD phê duyệt KQLCNT cho Công ty Kỹ thuật Sao Việt với giá trúng thầu là 1.212.840.000 đồng. Trong khi đó, dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 423/PA-QĐ-TGĐ ngày 14/10/2025 là 1.298.000.000 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi (hình thức chào hàng cạnh tranh), gói thầu hơn 1,2 tỷ đồng này tiết kiệm được khoảng 85 triệu đồng.

Phân tích về tình trạng "một mình một ngựa" trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc chỉ có một nhà thầu tham gia dự thầu trong hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh là điều pháp luật không cấm. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên tại cùng một chủ đầu tư cho cùng một nhà thầu, cần phải xem xét lại khâu lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Liệu các tiêu chí về kỹ thuật, hợp đồng tương tự có được xây dựng theo hướng 'đo ni đóng giày' cho một doanh nghiệp cụ thể hay không? Mục tiêu cuối cùng của đấu thầu là tìm ra nhà thầu tốt nhất với giá cạnh tranh nhất, chứ không phải là hợp thức hóa quy trình để chọn đơn vị quen thuộc."

Thực tế tại các gói thầu mà Công ty Kỹ thuật Sao Việt trúng thầu, nhiều gói có mức tiết kiệm rất khiêm tốn. Đơn cử như gói thầu số 3 tại Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội ngày 26/02/2026 với giá trúng 68.698.800 đồng. Dù giá trị không lớn, nhưng việc trúng thầu dàn trải tại nhiều đơn vị chuyên ngành cho thấy một sự "thống trị" đáng kể của doanh nghiệp này.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia cũng là một đại diện chủ đầu tư mà Công ty Kỹ thuật Sao Việt có quan hệ mật thiết. Tại đây, doanh nghiệp trúng 6/10 gói thầu với tổng giá trị cực lớn lên đến hơn 138 tỷ đồng, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán là 95,2%. Những con số "biết nói" này tiếp tục củng cố nghi vấn về hiệu quả đấu thầu thực tế khi mức tiết kiệm luôn duy trì ở ngưỡng vừa phải.

